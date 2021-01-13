В цілості: топ-7 секретів від косметолога, як продовжити термін косметики

Правильні умови зберігання косметики зможуть допомогти істотно заощадити на покупці і утримувати її в належному вигляді до кінця терміну придатності без втрати ефективності. Зробити це дуже просто, варто врахувати нюанси використання улюблених продуктів, і ви зможете обійтися без непотрібних витрат.

Косметолог Тетяна Моторіна розповіла в Instagram про те, як і де правильно зберігати косметику. Ось 7 основних правил:

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1.Не зберігайте косметику для обличчя й тіла у ванній (крім очищувальних продуктів — засобів для вмивання, гелю для душу, шампуні). Тут постійно змінюється температура, підвищена вологість. Така атмосфера змінює консистенцію засобів, скорочує термін їх придатності.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Темрява — друг молоді та косметики. Тихий куточок без світла, перепадів вологості, з температурою від 12 до 22 градусів, ідеальний для засобів догляду. Найкраще місце для косметики — спальня.

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3.Навіть якщо ви дуже втомилися, не лінуйтеся і ретельно закривайте баночки, ховайте вміст від кисню і пилу.

В іншому випадку в косметичному засобі почнуться процеси окислення, воно швидше прийде в непридатність. Не викидайте пластикову кришку-прокладку з баночки з кремом. Вона є додатковим захистом від бруду, пилу і бактерій.

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4.Використовуйте шпателі. До кожного крему додаються спеціальні шпателі — і вони там не для краси. Щоб в баночку не потрапляла бруд, беріть засіб цією лопаткою. Не хочете так морочитися, тоді купуйте засоби з дозаторами.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Звертайте увагу на термін придатності. Вміст красивих баночок, навіть від люксових брендів, не може зберігатися вічно. У різних засобів він свій.

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6.Не зберігайте косметику в звичайному холодильнику. Якщо тільки це не натуральна косметика, яка не містить консервантів. Помістивши ці продукти в холодильник, ви можете продовжити їх термін придатності.

А от засоби з масляними текстурами зберігати в холодильнику не варто — холод змінює їх консистенцію, а значить, і ефективність.

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7.Слідкуйте за станом своєї косметики. Якщо у вашого крему змінився запах, текстура, колір, на поверхні з'явилися дивні частинки — значить, у косметику проникли кисень, бруд, тут розмножуються бактерії. Не шкодуй, викидай негайно.

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