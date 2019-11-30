Тренування натщесерце: дієтолог вказала на важливі нюанси ранкових занять спортом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чи потрібно ходити в спортзал на голодний шлунок

Питання поєднання тренувань і харчування - один з тих, які часто турбують бажаючих позбутися зайвих кіло і тримати себе в тонусі. Який інтервал між прийомом їжі та походом в спортзал вважається оптимальним? Чи варто йти на заняти на голодний шлунок? Ці питання непокоять кожного, хто вирішив впритул зайнятися здоров'ям і фігурою. Дієтолог Алла Манайкина, яка раніше розвіяла заблужения про морепродукти, детально розповіла, чи варто тренуватися натщесерце і як краще організувати харчування під час занять спортом. Про це вона написала пост на сторінці Instagram.

У бажаючих долучитися до спорту відразу постає питання: снідати до тренування або краще подовше поспати?

Для початку треба зрозуміти, яку мету ви переслідуєте: схуднення або набір м'язової маси.

Ті, хто працює на набір, як правило, вибирають силові тренування в залі. І ось в цьому випадку сніданок обов'язковий.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

По-перше, вуглеводи і жири необхідні для енергії, так як після сну всі ваші виснажені запаси, по-друге, білок - будівельний матеріал для м'язів. Це означає, що сніданок повинен бути повноцінним і включати всі три компоненти - білки, жири і вуглеводи. Які варіанти сніданків можуть бути, наприклад:

омлет з овочами, сиром і цільнозерновим хлібом

сирники

грецький сир або йогурт з фруктами і гранолою

каша з горіхами і яйцем

правильний сендвіч з куркою або рибою, овочами та зеленню.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Головне, вибрати найбільш комфортну перерву між сніданком і тренуванням, щоб він не доставив вам дискомфорту під час спорту.

Якщо ж ваша мета схуднення, в цьому випадку найбільш підходять кардіотренування середньої інтенсивності. Для кращого результату рекомендують займатися натщесерце, але тільки за умови, що у вас вистачає сил, не темніє в очах, не нудить і в цілому самопочуття в межах норми.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ж є щось з перерахованого, то нескладний сніданок приблизно за годину-пів просто необхідний. Це може бути натуральний йогурт, банан, омлет із зеленню, смузі - щось легке, що не принесе вам дискомфорту на тренуванні, але при цьому дасть сил.

Не тренуйтеся дарма, беріть по максимум від ваших занять за допомогою правильно підібраного харчування.

Нагадаємо, що дієтолог Крістіна Шереметьєва поділилася шпаргалкою для бажаючих схуднути, яка допоможе не допускаючи помилок.