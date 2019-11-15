Как перестать хотеть фастфуд: топ-5 способов от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как справиться с тягой к "мусорной" еде

Согласитесь, многие из нас любят иногда полакомиться вредной едой - бургером, картошкой фри или чем-то подобным. А может, и не иногда. Но как быть, если вы хотите похудеть и иметь здоровое тело, но справиться с тягой к фастфуду очень сложно? Блогер-диетолог Света Каклета, которая ранее поделилась пошаговым планом похудения, раскрыла на своей странице в Instagram 5 эффективных способов.

Эксперт уточнила, что они помогут избавиться даже от желания съесть что-либо вредное.

"Можно себя годами ограничивать, но обтекать слюнями, проходя мимо МакДака. И это ещё больший стресс, чем пару раз в неделю наслаждаться БигМаком или МакФлури. Когда вы знаете, что фастфуд вреден, то совершенно естественно, что вы пытаетесь его ограничивать", - пишет блогер.

5 лайфхаков, как перестать хотеть фастфуд:

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1. Посмотреть на людей, которые там едят.

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Для меня это работает отлично. Я никого не осуждаю, а наблюдаю за причинно-следственными связями. Редко встретишь красивую фигуру, чистую, светящуюся кожу и здоровые волосы у девушки, поедающей бургеры.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Играть на опережение.

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Если я знаю, что мне предстоит перелёт, прогулка по торговому центру и в принципе долгое нахождение где-то, то я думаю о питании заранее. Беру с собой здоровые перекусы. Ем перед выходом. И придумываю альтернативы, если некогда готовить дома.

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3. Помнить о своих целях.

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Я знаю, зачем мне здоровье. Четко понимаю, для чего хочу иметь тело, которое мне нравится. Это не строится на ненависти к себе. Это не строится на запретах. Моя цель и ценности, которые она питает, всегда в моей голове. Потому не составляет труда не есть мусорную еду. Я не враг себе.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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4. Получать новые знания.

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Читать исследования, блогеров, которым доверяешь, смотреть документальные кино. Это помогает формировать в мозгу понимание "почему". Все мы знаем, что фастфуд вреден. Но кто знает конкретные факты и цифры, к чему приводит посещение МакДональдс каждый день? Мало кто. А эти знания определяющие.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Разобраться в себе.

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Мозг - это вы. И если вы не знаете свой мозг, вы не знаете себя. Тогда как вы можете понимать, чего хотите и почему. Вам не просто хочется картошки фри. На это есть конкретные причины. А зная почему вас все время тянет на мусорную еду, вы будете знать как это изменить навсегда.

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