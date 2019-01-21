Тренер Зважених та щасливих рассказала, что всегда есть у нее в холодильнике

Фото: Марина Узелкова (instagram.com/uzelkova.marina)

Звездный фитнес-тренер призналась, что очень любит покупать продукты

Тренер популярного шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова, которая ранее назвала основные пять мифов о похудении, рассказала о своей системе питания и о том, какие продукты всегда есть у нее в холодильнике. На своей странице в Instagram она отметила, что многие подписчики задают ей этот вопрос. Однако, по словам звезды, никаких секретов у нее нет.

Марина призналась, что обожает ходить за продуктами.

"Однозначно, я не из тех хозяек, которые заполняют свой холодильник под завязку. Почему!? Все просто. Потому, что процесс покупки продуктов доставляет мне колоссальное удовольствие Я не шопоголик. Но, поход за продуктами для меня, - святое. Я знаю в лицо всех женщин на рынке, у которых покупаю овощи, зелень, мясо, творог. Более того, я знаю, как зовут их родственников, и даже, клички их питомцев. Я обожаю вести с ними беседы, и, за долгие годы мы уже все раззнакомились. Приходя каждый раз за продуктами, узнаю от них что-то новенькое. Частенько, они делятся интересными секретами готовки. Мне нравится, когда долго не бываешь на рынке, - приходишь, а они все соскучились, сразу фото, как выросли внуки, начинают показывать, это здоровское чувство!" - поделилась звездный тренер.

Фото: Марина Узелкова (instagram.com/uzelkova.marina)

Узелкова отметила, что предпочитает свежие продукты и только те, из которых она планирует готовить.



"Поэтому в моем холодильнике всегда есть набор продуктов, из которых можно что-то быстро приготовить. Мясо (индейка, курица или телятина). Рыбу покупаю тогда, когда точно планирую ее готовить. Бывает, что иногда есть замороженная в морозильной камере. Но больше предпочитаю, покупать все свежее. Всегда в холодильнике есть: яйца, творог, твердый сыр, масло сливочное (только одного вида, потому что Оливка не ест другое), а остальным все подходит", - рассказала Марина.

Фото: Марина Узелкова (instagram.com/uzelkova.marina)

Отметим, что ученые сообщили о новом способе, который поможет избавиться от лишних килограмм без диет и изнурительных тренировок в зале. Суть этого метода состоит в том, что человек должен установить себе четкий режим дня, который позволит организму самостоятельно сжигать значительную часть лишних калорий ежедневно по вечерам.

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