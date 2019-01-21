Тренер Зважених та щасливих розповіла, що завжди є у неї в холодильнику

Фото: Марина Узєлкова (instagram.com/uzelkova.marina)

Зоряний фітнес-тренер зізналася, що дуже любить купувати продукти

Тренер популярного шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова, яка раніше назвала основні п'ять міфів про схуднення, розповіла про свою систему харчування і про те, які продукти завжди є у неї в холодильнику. На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що багато підписників задають їй це питання. Однак, за словами зірки, ніяких секретів в неї немає.

Марина зізналася, що обожнює ходити за продуктами.

"Однозначно, я не з тих господинь, які заповнюють свій холодильник під зав'язку. Чому!? Все просто. Тому, що процес покупки продуктів приносить мені колосальне задоволення Я не шопоголік. Але, похід за продуктами для мене - святе. Я знаю в обличчя всіх жінок на ринку, у яких купую овочі, зелень, м'ясо, сир. Більш того, я знаю, як звуть їх родичів, і навіть, імена їх вихованців. Я обожнюю вести з ними бесіди, і, за довгі роки ми вже всі перезнайомились. Приходячи кожен раз за продуктами, дізнаюся від них щось новеньке. Частенько, вони діляться цікавими секретами готування. Мені подобається, коли довго не буваєш на ринку, - приходиш, а вони всі скучили, відразу фото, як зросли онуки, починають показувати, це здоровское почуття!" - поділилася зірковий тренер.

Фото: Марина Узєлкова (instagram.com/uzelkova.marina)

Узелкова зазначила, що воліє свіжі продукти і тільки ті, з яких вона планує готувати.



"Тому в моєму холодильнику завжди є набір продуктів, з яких можна щось швидко приготувати. М'ясо (індичка, курка або телятина). Рибу купую тоді, коли точно планую її готувати. Буває, що іноді є заморожена в морозильній камері. Але більше волію купувати все свіже. Завжди в холодильнику є: яйця, сир, твердий сир, масло вершкове (тільки одного виду, тому що Оливка не їсть інше), а іншим все підходить", - розповіла Марина.

Фото: Марина Узєлкова (instagram.com/uzelkova.marina)

Зазначимо, що вчені повідомили про новий спосіб, який допоможе позбутися від зайвих кілограмів без дієт і виснажливих тренувань у залі. Суть цього методу полягає в тому, що людина повинна встановити чіткий режим дня, який дозволить організму самостійно спалювати значну частину зайвих калорій щодня вечорами.

До речі, "одеська Барбі" поділилася секретами своєї стрункості.