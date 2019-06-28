Как ускорить метаболизм в любом возрасте: советы эксперта

Иллюстративное фото (instagram.com/ira.kaidanovich)

Эти рекомендации помогут ускорить обмен веществ и похудеть

Многие знают, что похудение очень связано с обменом веществ, или метаболизмом, который с возрастом замедляется. Что же это такое и возможно ли его ускорить? Ответы на эти вопросы дала эксперт по похудению и фитнес-блогер Ира Кайданович на своей странице в Instagram.

Как объясняет специалист, метаболизм - это скорость, с которой тело человека превращает пищу в энергию и расходует эту энергию.

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Что влияет на метаболизм: ⠀

композитный состав тела (чего больше в организме - жира или мышечной массы. Чем больше мышц, тем выше метаболизм); ⠀

пол (мужчина или женщина: у мужчин метаболизм выше на 5-10%, чем у женщин); ⠀

возраст (с возрастом метаболизм замедляется); ⠀

пищевой термогенез (энергия, которую организм тратит на переваривание пищи); ⠀

физическая активность (общее число калорий, которые вы ежедневно тратите в ходе любой деятельности).

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Иллюстративное фото (instagram.com/ira.kaidanovich)

Как ускорить метаболизм? Ускорить метаболизм можно в любом возрасте.

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1. Питьевой режим ⠀

Вода помогает ускорить обмен веществ на 3%. Суточная норма потребления чистой воды 40 мл*1 килограмм фактической массы тела, разделенная на 2. Например: женщина с весом 70 кг должна выпивать 40*70:2 = 1400 мл воды.

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2. У диетологов бытует мнение о дробном питании.

Что кушать необходимо 4-6 раз в день. Я же считаю, что чаще 4 раз в день кушать не стоит. Желудок не должен без остановки работать. Ему тоже нужен отдых, и не успев переварить полностью предыдущий прием пищи, подкидывать ему что-то новое не лучшая идея.

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3. Ешьте продукты, которые разгоняют обмен веществ.

Введите в рацион питания продукты, которые помогают разогнать метаболизм. А именно: сырые овощи, фрукты и зелень. Сделайте так что бы в вашем рационе было хотя бы 50% сырой пищи.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Завтрак. ⠀

Очень важный приём пищи. Но в первую очередь приём воды )) выпивайте около 2 чашек воды утром до завтрака. Также я всегда советую кушать свежие фрукты и ягоды на завтрак.

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5. Здоровый сон. ⠀

Чтобы разогнать метаболизм, нужно спать не менее 7 часов в сутки. Помните, если не спать достаточное количество времени, ускорить обмен веществ невозможно.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

6. И конечно же спорт.

Активный образ жизни - также важный шаг на пути к быстрому метаболизму. Все дело в том, что наличие мышечной массы разгоняет метаболизм. Так, чтобы обеспечить мышцы всем необходимым, организм тратит много энергии – и это увеличивает расход калорий.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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