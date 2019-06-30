Як витрачати більше калорій, не докладаючи особливих зусиль

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Варто лише обзавестися деякими корисними звичками

Якщо ти годинами навантажуєш себе на тренуваннях і стежиш за харчуванням, але не бачиш результат, можливо, винуватцем цього є NEAT. NEAT – прихований винуватець уповільненого метаболізму, зазначила дієтолог Наталія Кошкіна.

Сюди входить будь-яка фізична активність за винятком цілеспрямованих тренувань. Ти йдеш на роботу, працюєш в саду, прибираєш квартиру, піднімаєшся по сходах, несеш сумки з магазину, граєш з дитиною – це все NEAT.

Його рівень багато в чому визначається генетичними факторами. І у різних людей він може варіюватися від 200 до 900 ккал в добу!

Чому чим довше сидиш на дієті, тим складніше схуднути?

Ти напевно знаєш таких щасливчиків, які їдять все і не товстіють, в той час як інші товстіють навіть від одного виду чізкейку. Не дуже справедливо, вірно? Хоча не варто у всіх своїх бідах звинувачувати генетику. Ти теж до цього причетна. Згадай, наскільки ти активна протягом дня?

Ілюстративне фото (instagram.com/nk.health)

Правда полягає в тому, що більшість людей більшу частину дня проводять сидячи. Є питання? На жаль, ми не в силах змінити генетику... Але ми можемо змінити спосіб життя і підвищити рівень NEAT!



Потрібно просто знайти ряд звичок, які допоможуть витрачати більше калорій, не докладаючи спеціальних зусиль.

2 способи прискорити метаболізм

Спосіб №1 – Менше сиди, більше стій



Є ситуації, коли не можна не сидіти (за кермом авто або в ресторані). Але в автобусі або метро ти ж можеш постояти? Я дуже раджу не сідати, якщо є така можливість.

На Заході все більшу популярність завойовують спеціальні столи для роботи стоячи. Ті, хто працює стоячи, спалюють на ~ 40 ккал/год більше, ніж їх сидять колеги. Це здається незначним... поки ти не примножиш цю цифру на 4-5 годин і не отримаєш додаткових ~200 ккал!

Крім того, вони отримують додаткові бонуси у вигляді поліпшення концентрації уваги, підвищення рівня енергії і продуктивності роботи. Можливо, ця хвиля докотитися і до нас.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Якщо вирішиш скористатися моєю порадою, застережу тебе:

Уникай статичності (нерухомості)

Час від часу виділяй хвилинку, щоб розім'ятися, потягнутися, змінити позу або поставити одну ногу на стілець.

Уникай напруги шиї

Екран комп'ютера повинен бути на рівні очей. І стеж за поставою.

Ілюстративне фото (instagram.com/nk.health)

Не потрібно примушувати себе

Немає необхідності відразу переходити від сидіння до багатогодинного стояння. Якщо відчуваєш, що потрібно присісти, значить, сідай. Стій стільки, скільки можеш, не відчуваючи дискомфорту.

Спосіб №2 – Роби перерви



Мало хто з нас працюють 8 годин, не покладаючи рук. Ми робимо перерви в роботі, відволікаючись на Instagram, Youtube або електронну пошту.

Замість цього використовуй час з користю: встань і пройдися 10-15 хвилин.

Ілюстративне фото (instagram.com/nk.health)

Як це працює: 3-4 10-15-хвилинних перерви протягом дня = 1-годинна прогулянка, за яку можна спалити до 400-500 ккал!

Нагадаємо, фітнес-блогер Іра Кайданович розповіла, як прискорити метаболізм в будь-якому віці.

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