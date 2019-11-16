Топ-7 причин пити воду при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог Олена Кален пояснила, у чому важливість достатньої кількості води

Випивати достатню кількість води дуже важливо в процесі зниження ваги, та і в цілому для здоров'я організму. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше навчила, як перестати заїдати стресові ситуації, розповіла на своїй сторінці в Instagram, навіщо пити воду при схудненні, в який час краще пити і в яких обсягах.

Топ-7 причин пити воду від експерта:

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1. Вода необхідна організму для відновлення енергії. Протягом дня на роботу систем і органів організм витрачає близько двох літрів рідини. Втрата вологи призводить до появи дратівливості і негативно позначається на концентрації уваги. Тому для нормальної роботи нашого організму необхідна вода.

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2. Особливо гостро у воді потребує система травлення. Вода перешкоджає утворенню запорів, а також виводить з організму продукти життєдіяльності. Також вода — головний учасник всіх хімічних процесів, що відбуваються в ШКТ, який доставляє живильні речовини і виводить відпрацьовані.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Вода істотно скорочує ризик розвитку інфекційних захворювань. Дефіцит рідини в організмі веде до зневоднення, яке знижує захист імунної системи. Слабкий імунітет означає збільшення частоти захворювань, а також досить важкий перенесення інфекційних захворювань.

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4. Вода — регулятор біохімічних процесів у тілі. Наприклад, після тренувань організм розгарячений і вимагає рідини, щоб відновитися. Вода якраз і є цим відновлюючим засобом. Нестача води в організмі здатна викликати м'язові спазми. Для запобігання цього при занятті спортом рекомендується пити воду до і після тренування.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Вода сприяє спалюванню жирів. Візьмемо, приміром, енерговитратні процеси, до яких відносять утворення м'язової тканини. Чим більше спалюється калорій, тим більше потрібно води, оскільки при потовиділенні через потові залози на поверхню виходять не тільки токсини і рідина, але і жир. Крім того, вода нормалізує обмін речовин.

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6. Вода поліпшує загальне самопочуття, діє на організм як жарознижуючий засіб і виводить шкідливі і токсичні речовини. При перевтомі, отруєннях, похміллі неможливо поліпшити стан без великої кількості води, яка виведе шлаки і токсини, а також відновить енергію.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

7. Доведено, що щоденне вживання питної води робить благотворний вплив на клітини шкіри, запобігаючи сухості, вода "живить" шкіру зсередини, надаючи шкірі пружність і зберігаючи її молодість.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Фахівці згодні з тим, що корисно випивати воду за 15-20 хвилин до прийому їжі. Однак, багато роблять помилку, коли намагаються обдурити своє тіло і п'ють воду, навіть коли голодні, коли їм потрібна їжа, а не вода. У результаті роблять тільки гірше — зрив, набір ваги або навпаки виснаження.

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По суті це досить марне заняття: вода, потрапляючи в порожній шлунок, повністю просочується в кишечник через 5-15 хвилин. і він знову стає порожнім. А от почуття голоду, якщо воно було, від прийому води не проходить. Відповідно, організм не отримує необхідних йому поживних речовин, і їсти вам захочеться знову.

Раніше дієтолог Олена Кален розповіла про продукти –провокатори почуття голоду.

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