Топ-6 привычек, которые мешают снижать вес

Многим кажется, что они не могут снизить вес, потому что не в силах отказаться от сладкого или жареной картошки. Или потому что у них нет времени заниматься спортом. На самом деле есть привычки, которые мешают вам постройнеть. Диетолог Елена Кален, которая ранее перечислила 5 способов быстро и безопасно похудеть, перечислила их на своей странице в Instagram.

1. Спешка⠀

Есть выражение "Спешка — удел пешки", но люди все равно при этом куда-то спешат. Спешат при приеме пищи, спешат на работу, спешат в работе и спешат жить… Есть тоже спешат, тем самым рискуют переесть лишнего, нарушить работу пищеварительных желез. Поэтому принимать пищу необходимо медленно, тщательно ее пережевывая.

⠀

2. Пятиразовое питание⠀

Люди восполняют запасы потраченной энергии с помощью еды. Организм подает сигналы в виде голода о том, что сейчас время восполнить питательные вещества, и человек ест. Важно питаться именно по голоду и в достаточном количестве. Съеденная без чувства голода еда будет откладываться в виде жировых запасов.

⠀

Начните прислушиваться к тем ощущениям в желудке, которые сигнализируют о необходимости поесть. Также важно научиться останавливать прием пищи в момент, когда голод утолен. Лучше выбирать самую желанную еду, чтобы получать удовлетворение от каждого приема пищи.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Низкокалорийная диета

Мозг человека хитрый, употребляя в пищу только низкокалорийные продукты, отказываясь от любимой пищи, человек начинает есть их безмерно. В итоге съедает больше пищи, чем ему требуется для насыщения.

⠀

От низкокалорийных продуктов тоже может появляться лишний вес, если есть их без голода. Для снижения веса не важно, что мы едим, чтобы получить требуемые калории, важно сколько. При этом выбор нежелаемых продуктов не дает полного удовлетворения от еды и часто приводит к пищевым срывам и последующему набору веса.

⠀

Все время есть только вареную грудку с брокколи – это не про ПП. Если вы, например, привыкли справляться со стрессом с помощью еды, то даже при переходе на низкокалорийные продукты вы продолжите заедать проблемы, только уже не молочными шоколадками, а горьким шоколадом или "правильными" десертами. В результате ваша фигура вряд ли изменится в лучшую сторону.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

На самом деле правильно питаться – это значит сделать свой рацион разнообразным, использовать много разных продуктов и разные способы приготовления блюд. Именно тогда пища будет не просто вкусной, но и полезной и правильной для вашего организма.

4. Завтрак без чувства голода

Одно из распространенных заблуждений в области питания – надо обязательно завтракать. Помните пословицу: "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу"? На самом деле не все так просто. Если вы хотите снизить вес и не поправляться, важно есть тогда, когда вы голодны.

⠀

Если нет чувства голода, то завтрак окажется лишним и отложится в самых ненужных местах. Не стоит запихивать в себя еду, боясь, что проголодаетесь позже. В этом случае лучше возьмите завтрак с собой и поешьте тогда, когда действительно захотите. С другой стороны, если вечером вы едите немного, то, скорее всего, утром вы будете голодны.

⠀

Если утром не хочется есть, лучше выпить натощак стакан чистой воды или с добавками, например, огурца и мяты. Еще лучше, если вода будет теплой, она сразу попадает в кишечник и будет способствовать его очищению. А поесть можно уже тогда, когда наступит чувство голода.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Есть, когда чувствуешь аппетит

Многие принимают аппетит за чувство голода. Важно научиться отличать физический голод от эмоционального.

⠀

Например, пришли вы на работу, налили чашечку кофе, а добрые коллеги предлагают конфетку, чтоб вкуснее было. И вы вроде позавтракали хорошо и совсем не голодны, но раз предлагают...как отказаться? А ведь даже маленький кусочек, съеденный без голода, будет лишним! А сколько таких кусочков вы съедаете в течение дня... Все это ведет к набору веса.

⠀

Прием пищи во время утоления голода доставляет вкусовое наслаждение и удовольствие. Если вы желаете испытывать эти ощущения вне чувства голода, это повод задуматься о психологической зависимости от еды.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Жесткое ограничение в калориях

Любые ограничения — это насилие над собой. А насиловать себя всю жизнь человек не может, рано или поздно ему захочется себя пожалеть...особенно вкусной конфеткой. Ставя себе ограничения, есть риск либо переесть, либо недоесть, что в обоих случаях приведет к набору веса.

⠀

Важно: меняйте свои привычки постепенно. Не пытайтесь отказаться от всех и сразу. Это грозит печальными последствиями и может привести к психологическим расстройствам. Делайте это мягко, без резких движений! Начните с малого, добавляйте новую привычку только в том случае, если вы уверены, что готовы к ней.

⠀

Ранее диетолог Ольга Усенко перечислила топ-10 продуктов для правильного питания, которые доступны каждому.