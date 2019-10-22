Топ-6 звичок, які заважають знижувати вагу

Багатьом здається, що вони не можуть знизити вагу, тому що не в силах відмовитися від солодкого або смаженої картоплі. Або тому що у них немає часу займатися спортом. Насправді є звички, які заважають вам стати стрункішими. Дієтолог Олена Кален, яка раніше перерахувала 5 способів швидко і безпечно схуднути, перерахувала їх на своїй сторінці в Instagram.

1. Поспіх⠀

Є вираз "Поспіх — доля пішаки", але люди все одно при цьому кудись поспішають. Поспішають при прийомі їжі, поспішають на роботу, поспішають у роботі і поспішають жити... Їсти теж поспішають, тим самим ризикують переїсти зайвого, порушити роботу травних залоз. Тому приймати їжу необхідно повільно, ретельно її пережовуючи.

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2. П'ятиразове харчування⠀

Люди поповнюють запаси витраченої енергії за допомогою їжі. Організм подає сигнали у вигляді голоду про те, що зараз час поповнити поживні речовини, і людина їсть. Важливо харчуватися саме з голоду і в достатній кількості. З'їдена без почуття голоду їжа буде відкладатися у вигляді жирових запасів.

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Почніть прислухатися до тих відчуттів в шлунку, які сигналізують про необхідність поїсти. Також важливо навчитися зупиняти прийом їжі в момент, коли голод вгамований. Краще вибирати найбажанішу їжу, щоб отримувати задоволення від кожного прийому їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Низькокалорійна дієта

Мозок людини хитрий, вживаючи в їжу тільки низькокалорійні продукти, відмовляючись від улюбленої їжі, людина починає їсти їх безмірно. У підсумку з'їдає більше їжі, ніж їй потрібно для насичення.

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Від низькокалорійних продуктів теж може з'являтися зайва вага, якщо є їх без голоду. Для зниження ваги не важливо, що ми їмо, щоб отримати необхідні калорії, важливо скільки. При цьому вибір небажаних продуктів не дає повного задоволення від їжі і часто призводить до харчових зривів і подальшого набору ваги.

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Весь час їсти тільки варену грудку з брокколі – це не про ПП. Якщо ви, наприклад, звикли справлятися зі стресом за допомогою їжі, навіть при переході на низькокалорійні продукти ви продовжите заїдати проблеми, тільки вже не молочними шоколадками, а гірким шоколадом або "правильними" десертами. В результаті ваша фігура навряд чи зміниться в кращу сторону.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Насправді правильно харчуватися – це значить зробити свій раціон різноманітним, використовувати багато різних продуктів і різні способи приготування страв. Саме тоді їжа буде не просто смачною, але і корисною і правильною для вашого організму.

4. Сніданок без почуття голоду

Одна з поширених помилок в області харчування – треба обов'язково снідати. Пам'ятаєте прислів'я: "Сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, вечерю віддай ворогові"? Насправді не все так просто. Якщо ви хочете знизити вагу і не поправлятися, важливо їсти тоді, коли ви голодні.

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Якщо немає почуття голоду, то сніданок виявиться зайвим і відкладеться в самих непотрібних місцях. Не варто запихати в себе їжу, боячись, що зголоднієте пізніше. В цьому випадку краще візьміть сніданок з собою і поїжте тоді, коли захочете. З іншого боку, якщо увечері ви їсте трохи, то, швидше за все, вранці ви будете голодні.

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Якщо вранці не хочеться їсти, краще випити натщесерце склянку чистої води або з добавками, наприклад, огірка і м'яти. Ще краще, якщо вода буде теплою, вона відразу потрапляє в кишечник і сприятиме його очищенню. А поїсти можна вже тоді, коли настане відчуття голоду.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Їсти, коли відчуваєш апетит

Багато беруть апетит за почуття голоду. Важливо навчитися відрізняти фізичний голод від емоційного.

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Наприклад, ви прийшли на роботу, налили чашечку кави, а добрі колеги пропонують цукерку, щоб смачніше було. І ви начебто добре поснідали і зовсім не голодні, але раз пропонують...як відмовитися? А адже навіть маленький шматочок, з'їдений без голоду, буде зайвим! А скільки таких шматочків ви їсте протягом дня... Все це веде до набору ваги.

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Прийом їжі під час втамування голоду доставляє смакове насолоду і задоволення. Якщо ви бажаєте відчувати ці відчуття поза почуття голоду, це привід задуматися про психологічної залежності від їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

6. Жорстке обмеження в калоріях

Будь-які обмеження — це насильство над собою. А ґвалтувати себе все життя людина не може, рано чи пізно їй захочеться себе пожаліти...особливо смачною цукеркою. Ставлячи собі обмеження, є ризик або переїсти, або недоїсти, що в обох випадках призведе до набору ваги.

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Важливо: міняйте свої звички поступово. Не намагайтеся відмовитися від усіх і відразу. Це загрожує сумними наслідками і може призвести до психологічних розладів. Робіть це м'яко, без різких рухів! Почніть з малого, додавайте нову звичку тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що готові до неї.

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Раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 продуктів для правильного харчування, які доступні кожному.