Топ-5 велнесс трендов уходящего года и чего ждать в 2020

С каждым годом интерес к здоровому образу жизни, питанию настоящими продуктами и физической активности уверенно растет, что не может не радовать. Популярный блогер, эксперт по похудению и здоровому образу жизни Даша Бухман, которая ранее перечислила вечерние ритуалы, которые помогут легче уснуть, на своей странице в Instagram подводит итоги уходящего года и размышляет о том, что ждет в будущем.

Итак, вот топ-5 главных велнесс трендов 2019 года по ее мнению:

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1. Интервальное голодание

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Думаю, именно оно стало трендом номер один, который многие попробовали и начали практиковать в прошедшем году. "Интервальное голодание" чаще других диет вбивали в строку поиска в Google в 2019. Все больше квалифицированных специалистов и врачей говорят о пользе длительных перерывов между приемами пищи (12 часов и более). В отличие от многих модных и быстро сменяющих друг друга диет ИГ более естественно для нашего организма. Во времена охотников-собирателей (а именно с позднего палеолита, как считают ученые, наша ДНК почти не изменилась) голод был нормой жизни, ведь никто не знал, когда получится поймать очередную дичь или отыскать растительную пищу.

Благодаря такому чередованию моментов приема пищи с периодами голодания, организм человека научился, во-первых, эффективно расщеплять жир (а не глюкозу) для получения энергии, входя в состояние кетоза-углеводного голодания клеток. А во-вторых, стал более адаптивным и способным переключаться между сжиганием глюкозы и жира в качестве топлива. Именно эту способность мы совсем не тренируем, питаясь каждые три часа, а иногда и чаще (ведь никто не отменял перекусы).

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В последнее время появляется все больше научных исследований о пользе подобной практики. Интервальное голодание обещает снизить воспалительные процессы, отрегулировать уровень сахара в крови, улучшить мыслительную функцию, увеличить уровни энергии, уже не говоря о том, что оно может продлить жизнь, предотвратить и помочь в борьбе с раком, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями на уровне восстановления клеток организма.

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Большим плюсом периодического голодания, на мой взгляд, является его биоиндивидуальность и легкая адаптивность под ваш ритм жизни. Легче пропустить ужин или раньше поужинать - отлично - можно сдвинуть голодание на вечер вместо того, чтобы поздно завтракать;

Иллюстративное фото (instagram.com/vitaminl_blog)

3. Цифровой минимализм: digital detox/ dopamine fasting

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Мы живем в век избытка информации, когда каждый человек, при желании, может стать СМИ и нести свою картину мира в массы. Это истощает, отвлекает и засоряет голову. И дело не только в социальных сетях. На днях я осознала, что сериалы - это тоже развлечения bite-size, они работают точно по таким же принципам легкого и быстрого развлечения, когда сложно остановиться на одной серии.

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В этом году в Кремниевой Долине (откуда, по сути, приходят почти все тренды) заговорили о dopamine fasting (“дофаминовом голодании”), когда мы на определенное время отказываемся от активностей (развлечений), подстегивающих гормон дофамин (иными словами, занятий, вызывающих привыкание и быстрое вознаграждение). Ограничивается слишком вкусная еда, социальные сети, видео-игры и даже общение (заметили модный тренд на випассаны в этом году?). Адепты утверждают, что "дофаминовое голодание" перезагружает мозг и позволяет снова получать удовольствие от простых радостей жизни.

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Для себя я вывела несколько правил: раз в пару месяцев просматриваю свои подписки в Инстаграм и отписываюсь (или включаю на Mute), те, что мне перестают быть интересными и вдохновляющими. Отписываюсь от всех рассылок, которые мне не нужно (всегда очень внимательно ставлю галочки, особенно там, где предоставляю адрес своей почты). Ограничиваю время, проведенное в Инстаграм (другие социальные сети не проверяю почти никогда): утром в первые часы после пробуждения (чаще до 9 утра) стараюсь не заходить, вечером после 20.00 и днем выделяю время, когда я работаю с Инстаграм и стараюсь не проверять ленту вне этого времени. Сюда же относится и модный мульти-таскинг: я его избегаю (то есть, я не делаю два дела параллельно, которые требуют моего фокуса).



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Натуральная красота (косметика, массаж лица, древние традиции)

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Масла, маски из натуральных ингредиентов, массаж лица роллером из розового кварца, гуа-ша или просто руками - бьюти-ритуалы, которые просочились в нашу жизнь и заняли там уверенное место (подчас, вместо ботокса).

Иллюстративное фото (instagram.com/vitaminl_blog)

Иллюстративное фото (pexels.com)

Иллюстративное фото (instagram.com/vitaminl_blog)

К слову, профессиональный диетолог Тиана Фиалкова рассказала, как правильно сочетать продукты для пользы организма.