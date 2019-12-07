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Отеки и преждевременные морщины: эксперт рассказала о важном правиле для красоты кожи

Lite » Красота 07.12.2019 - 14:14
Отеки и преждевременные морщины: эксперт рассказала о важном правиле для красоты кожи
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист напомнила о важности водного балланса

О важности воды для организма человека говорилось и писалось не раз. Правильный водный баланс необходим для нормального функционирования всех органов и систем. А также от этого напрямую зависит не только самочувствие, но и внешний вид. Сертифицированный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина рассказала в Instagram, почему важно употреблять достаточное количество воды в день и поделилась советом, как контролировать этот процесс.

Вода - неотъемлемая часть каждой клетки и межклеточной жидкости и участница биохимических процессов организма.

Поскольку наш организм непрерывно стремиться к сохранению гомеостаза - состояния внутреннего равновесия и постоянства по отношению к внешней среде - очевидно, что запас воды постоянно должен пополняться. Чтобы поддерживать положенные для взрослого человека 60% состава организма.

Отеки и преждевременные морщины: эксперт рассказала о важном правиле для красоты кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что происходит с кожей при недостаточном потреблении воды?

  • Обезвоженность замедляет обменные процессы в клетках. Кожа становится сухой, появляется стянутость, мелкое шелушение, особенно в местах, где кожа очень тонкая. Преждевременные сеточки морщин вокруг глаз, в уголках губ, на внешних сторонах ладоней.
  • Недостаток воды приводит к тому, что организм начинает ее накапливать и удерживать всеми возможными способами. Нарушается водный баланс, появляются отеки.

Отеки и преждевременные морщины: эксперт рассказала о важном правиле для красоты кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Вода необходима для выведения продуктов обмена веществ. Поэтому ее недостаток провоцирует воспалительные процессы на коже, в том числе образование прыщей, т.к. продукты распада накапливаются в очагах воспаления.
  • Содержащийся в коже белок коллаген, отвечающий за эластичность кожи - это волокнистая структура, и для поддержания своих функций он должен получать достаточное количество воды. Только в этом случае кожа будет защищена от растяжек и провисания.
  • Норма потребления составляет 30-40 мл чистой воды на 1 кг массы тела. Чай, кофе, суп- не в счет.

Отеки и преждевременные морщины: эксперт рассказала о важном правиле для красоты кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Маленький лайфхак, который поможет вам пить воду вовремя и в достаточном количестве: установите на смартфон любое приложение-счетчик воды: Waterbalance, WaterCheck, “Время пить воду”, Hidro.

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