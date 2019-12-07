Отеки и преждевременные морщины: эксперт рассказала о важном правиле для красоты кожи

Специалист напомнила о важности водного балланса
О важности воды для организма человека говорилось и писалось не раз. Правильный водный баланс необходим для нормального функционирования всех органов и систем. А также от этого напрямую зависит не только самочувствие, но и внешний вид. Сертифицированный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина рассказала в Instagram, почему важно употреблять достаточное количество воды в день и поделилась советом, как контролировать этот процесс.
Вода - неотъемлемая часть каждой клетки и межклеточной жидкости и участница биохимических процессов организма.
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Поскольку наш организм непрерывно стремиться к сохранению гомеостаза - состояния внутреннего равновесия и постоянства по отношению к внешней среде - очевидно, что запас воды постоянно должен пополняться. Чтобы поддерживать положенные для взрослого человека 60% состава организма.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что происходит с кожей при недостаточном потреблении воды?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Маленький лайфхак, который поможет вам пить воду вовремя и в достаточном количестве: установите на смартфон любое приложение-счетчик воды: Waterbalance, WaterCheck, “Время пить воду”, Hidro.
Напомним, что диетолог Нати Ассатур рассказала о том, как правильно выбрать сыр.