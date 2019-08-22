Топ-5 способов уменьшить потребление калорий без особых усилий

Диетолог раскрыла секреты легкого похудения
Популярный диетолог Наталья Кошкина, которая ранее рассказала, можно ли есть после шести вечера, решила поделиться полезными советами о похудении без излишних усилий. На своей странице в Instagram она раскрыла пять эффективных способов уменьшить употребление калорий, при этом не мучая себя голодом.
Эксперт отметила, что подсчет калорий может быть очень полезен, особенно в начале пути. Он помогает:
Топ-5 способов снизить суточный калораж:
1. Откажитесь от сладких напитков:
Вы часто не учитываете калории из напитков. А они, между тем, тикают и складываются в общую картину.
Иллюстративное фото (pexels.com)
2. Перестаньте бездумно жевать
Часто мы даже не замечаем, как съедаем горсть орешков/конфет/печенек и пр. Но они значительно меняют калорийность - не в вашу пользу.
3. Замените гарнир из злаков на овощи
Если вы снижаете вес, то в дни низкой физической активности стоит ограничить количество углеводов. Не нужно отказываться от них совсем. Просто уберите из некоторых приемов пищи.
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Откажитесь от магазинных соусов и заправок
В них всегда много соли, сахара и жира. Они могут быть ОЧЕНЬ калорийны. Внимательно читайте этикетки.
5. Ешьте достаточно нежирной белковой пищи:
Белок дает длительное насыщение, поэтому вы без труда сможете увеличить интервал между приемами пищи.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, что ранее эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, как избежать чувства голода в процессе похудения.
Также диетолог Светлана Фус раскрыла секрет правильной организации питания в период тренировок.