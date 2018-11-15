Топ-5 ошибок, которые провоцируют появление акне

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Недостаток сна является одной из причин

Если у тебя проблемная кожа, а угри все никак не пройдут, то стоит задуматься. Возможно, дело вовсе не в гормонах, а в привычках, от которых стоит как можно быстрее избавиться. Об этом сообщает Cosmo.

Использование многоразовых кисточек и спонжей

Даже если ты уверена, что твоими приспособлениями не пользуется никто, кроме тебя, они все равно требуют регулярного очищения. После каждого использования на них остается кожный жир и отмершие частички кожи, которые образуют пищу для болезнетворных бактерий.

Выдавливание прыщей

Удержаться от того, чтобы не выдавить прыщ бывает сложно. Однако, эта вредная привычка приводит к повторному воспалению, повышает риск появления шрамов и может спровоцировать инфекцию. Как результат - один прыщ может превратиться в кучу угрей.

Отсутствие или малое количество сна

Недостаток сна является испытанием для организма в целом, а это повышает уровень кортизола - гормона стресса. Он, в свою очередь, способствует выработке избыточного количества кожного сала, что приводит к засорению пор кожи и образованию угрей.

Неправильное питание

Если ты заметила, что сыпь становится более интенсивной после приема определенных продуктов, то, скорее всего, у тебя на них аллергия. Не забывай также, что существует особый ряд продуктов, который провоцируют возникновение акне: это хлеб, макаронные изделия, молочные продукты, содержащие гормон, провоцирующий усиленную деятельность сальных желез.

Грязное постельное

Ночью кожа восстанавливается, избавляясь от отмерших клеток, выделяя при этом большое количество кожного сала. Как результат - после нескольких ночей наволочка становится грязной. Поэтому постельное и полотенце важно менять каждый день.

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Видео: РБК-Украина