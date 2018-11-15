Топ-5 помилок, які провокують появу акне

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Недолік сну є однією з причин

Якщо у вас проблемна шкіра, а вугрі все ніяк не пройдуть, то варто задуматися. Можливо, справа зовсім не в гормонах, а в звичках, від яких варто якомога швидше позбутися. Про це повідомляє Cosmo.

Використання багаторазових пензликів і спонжей

Навіть якщо ти впевнена, що твоїми пристосуваннями не користується ніхто, крім тебе, вони все одно вимагають регулярного очищення. Після кожного використання на них залишається жир і відмерлі частинки шкіри, які утворюють їжу для хвороботворних бактерій.

Видавлювання прищів

Втриматися від того, щоб не видавити прищ буває складно. Однак, ця шкідлива звичка призводить до повторного запалення, підвищує ризик появи шрамів і може спровокувати інфекцію. Як результат - один прищ може перетворитися на купу вугрів.

Відсутність або мала кількість сну

Недолік сну є випробуванням для організму в цілому, а це підвищує рівень кортизолу - гормону стресу. Він, у свою чергу, сприяє виробленню надмірної кількості шкірного сала, що призводить до засмічення пор шкіри і утворення вугрів.

Неправильне харчування

Якщо ти помітила, що висип стає більш інтенсивним після прийому певних продуктів, то, швидше за все, у тебе на них алергія. Не забувай також, що існує особливий ряд продуктів, який провокує виникнення акне: це хліб, макаронні вироби, молочні продукти, що містять гормон, що провокує посилену діяльність сальних залоз.

Брудне постільне

Вночі шкіра відновлюється, позбавляючись від відмерлих клітин, виділяючи при цьому велику кількість шкірного сала. Як результат - після кількох ночей наволочка стає брудною. Тому постільне і рушник важливо міняти кожен день.

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Відео: РБК-Україна