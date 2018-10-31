Топ-5 ошибок, которые провоцируют появление морщин вокруг глаз

Фото: Коллаж РБК-Украина

Эксперты не рекомендуют ложиться спать, не смыв косметику

С возрастом мимических морщин не избежать, однако, если не совершать распространенных ошибок ухода за кожей лица, то их появление можно отсрочить, не прибегая к хирургическому вмешательству. Об этом сообщают российские СМИ.

1. Умываться слишком холодной или слишком горячей водой

Эту ошибку допускает большинство девушек. Хотя, на самом деле, температура воды для ежедневного умывания должна быть комнатной, 23−24 градуса, но никак не ледяной или горячей. Слишком холодной водой коже наносится вред, а горячая вода - повреждает и сушит, вызывая появление морщин.

2. Не использовать специальный демакияж для глаз

На большинстве гелей и пенок, предназначенных исключительно для умывания лица,написано: "Избегать области вокруг глаз". Подобную информацию игнорировать нельзя, так как кожа лица и вокруг глаз нуждаются в разном уходе, поэтому остатки косметики на веках необходимо снимать исключительно специальными средствами.

3. Не использовать увлажнение

Одна из причин появления морщин - сухость. Хорошо увлажненная кожа дольше остается гладкой, а для кожи вокруг глаз это наиболее актуально, так как в этой области практически нет мышц и подкожного жира, именно поэтому она склонна к сухости.

4. Наносить крем неправильными движениями

Крем вокруг глаз необходимо наносить легкими, но не растягивающими движениями. Рекомендуется каждый вечер делать микромассаж мелкими постукиваниями - от внутреннего уголка к внешнему по верхней зоне вокруг глаза, от внешнего к внутреннему - по нижней. Это усилит циркуляцию крови и сделает кожу более упругой.

5. Ложиться спать в косметике

Спать в косметике ни в коем случае нельзя, так как осыпавшиеся тени, размазанная тушь и остатки подводки губительно действуют на кожу вокруг глаз. Поэтому стоит всегда умываться, даже если чувствуешь усталость после тяжелого рабочего дня.

Напомним, обнародовано топ-5 основных причин появления прыщей.

Мы писали, что Олег Пинчук назвал тренды во внешности среди украинцев.

А также о том, что эксперты назвали топ-5 причин выпадения волос.

Видео: РБК-Украина