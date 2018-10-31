Топ-5 ошибок, которые провоцируют появление морщин вокруг глаз

Эксперты не рекомендуют ложиться спать, не смыв косметику
С возрастом мимических морщин не избежать, однако, если не совершать распространенных ошибок ухода за кожей лица, то их появление можно отсрочить, не прибегая к хирургическому вмешательству. Об этом сообщают российские СМИ.
Эту ошибку допускает большинство девушек. Хотя, на самом деле, температура воды для ежедневного умывания должна быть комнатной, 23−24 градуса, но никак не ледяной или горячей. Слишком холодной водой коже наносится вред, а горячая вода - повреждает и сушит, вызывая появление морщин.
На большинстве гелей и пенок, предназначенных исключительно для умывания лица,написано: "Избегать области вокруг глаз". Подобную информацию игнорировать нельзя, так как кожа лица и вокруг глаз нуждаются в разном уходе, поэтому остатки косметики на веках необходимо снимать исключительно специальными средствами.
Одна из причин появления морщин - сухость. Хорошо увлажненная кожа дольше остается гладкой, а для кожи вокруг глаз это наиболее актуально, так как в этой области практически нет мышц и подкожного жира, именно поэтому она склонна к сухости.
Крем вокруг глаз необходимо наносить легкими, но не растягивающими движениями. Рекомендуется каждый вечер делать микромассаж мелкими постукиваниями - от внутреннего уголка к внешнему по верхней зоне вокруг глаза, от внешнего к внутреннему - по нижней. Это усилит циркуляцию крови и сделает кожу более упругой.
Спать в косметике ни в коем случае нельзя, так как осыпавшиеся тени, размазанная тушь и остатки подводки губительно действуют на кожу вокруг глаз. Поэтому стоит всегда умываться, даже если чувствуешь усталость после тяжелого рабочего дня.
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Видео: РБК-Украина