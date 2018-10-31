Топ-5 помилок, які провокують появу зморшок навколо очей

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Експерти не рекомендують лягати спати, не змивши косметику

З віком мімічних зморшок не уникнути, однак, якщо не робити поширених помилок догляду за шкірою навколо очей, то їх появу можна відстрочити, не вдаючись до хірургічного втручання. Про це повідомляють російські ЗМІ.

1. Вмиватися дуже холодною або дуже гарячою водою

Цю помилку допускає більшість дівчат. Хоча, насправді, температура води для щоденного вмивання має бути кімнатною, 23-24 градуси, але ніяк не крижаною або гарячою. Занадто холодною водою шкірі завдається шкода, а гаряча вода - пошкоджує і сушить, викликаючи появу зморшок.

2. Не використовувати спеціальний демакіяж для очей

На більшості гелів і пінок, призначених виключно для вмивання обличчя, написано: "Уникати області навколо очей". Подібну інформацію ігнорувати не можна, адже шкіра обличчя і навколо очей потребують різного догляду, тому залишки косметики на повіках необхідно знімати виключно спеціальними засобами.

3. Не використовувати зволоження

Одна з причин появи зморшок - сухість. Добре зволожена шкіра довше залишається гладкою, а для шкіри навколо очей це найбільш актуально, так як в цій області практично немає м'язів, і підшкірного жиру, тому вона схильна до сухості.

4. Наносити крем неправильними рухами

Крем навколо очей необхідно наносити легкими, але не розтягуючими рухами. Рекомендується щовечора робити мікромасаж дрібними постукуваннями - від внутрішнього куточка до зовнішнього по верхній зоні навколо ока, від зовнішнього до внутрішнього - по нижньому. Це посилить циркуляцію крові і зробить шкіру більш пружною.

5. Лягати спати в косметиці

Спати в косметиці ні в якому разі не можна, так як розмазані тіні, туш і залишки підводки згубно діють на шкіру навколо очей. Тому варто завжди вмиватися, навіть якщо відчуваєш втому після важкого робочого дня.

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