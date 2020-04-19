Топ-5 ошибок на карантине: диетолог указала на важные недочеты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рссказала, чего стоит опасаться худеющим во время самоизоляции

Самоизоляция и карантин откладывает отпечаток на привычный ритм жизни, а кулинария становится едва ли не единственным развлечение. В совокупности с малоподвижным образом жизни и гастрономическим соблазнами это может негативно сказаться на формах. Диетолог Наталья Макиенко, которая ранее научила выбирать рис, назвала в Instagram топ-5 ошибок на карантине, которые могут стоять стройности.

При умеренной тревожности и текущих проблемах можно заботиться о себе и заниматься делами, а не готовить на всю семью круглосуточно или смотреть сериалы до 4 утра.

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Основные ошибка на карантине и пути их устранения:

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Сбой режима. Это касается и сна, и питания. Обедали всегда в 14.00 – так и обедайте. Не нарушайте сложившиеся привычки. Организм легче справится со стрессом, когда есть рутина, в хорошем смысле. То же со сном – работали в офисе до 19.00, а теперь до 2 ночи. А чем Вы днем занимаетесь?.. Конечно, потом срывы и тяга к сладкому.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отсутствие физической активности. Сделайте генеральную уборку, разбейте тренировку на 2 части: 15 минут утром, 15 вечером, если реально нет времени, вставайте со стула и проседайте 20 раз каждый час. Решение точно есть – было бы желание.

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Исключение углеводов и низкокалорийный рацион. Стало меньше физической активности и аппетит может снизиться естественным образом. Но исключать сложные углеводы, фрукты, хорошие источники сладкого вкуса НЕ надо. Просто ешьте их до 17.00.

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Переедание и еда на ночь. Вам хоть раз стало легче после сладкого на ночь? Честно? А Вы себя потом ругаете за это? Не хотите улучшить качество тела, кожи, снизить вес, восстановить работу ЖКТ, так позаботьтесь хотя бы об иммунитете – не разрушайте его такими привычками.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Приготовление еды с учетом пожеланий каждого члена семьи. Каждый заказывает завтрак/обед/ужин, вкусы разные. Они у Вас в отпуске и на all inclusive? У нас не каникулы, а карантин. Есть другие дела, да и режим экономии не помешает – каждому свое блюдо готовить просто не выгодно. Поговорите со своими близкими, найдите компромисс.

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