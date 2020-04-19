Топ-5 помилок на карантині: дієтолог вказала на важливі недоліки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт рссказала, чого варто побоюватися тим, хто худне під час самоізоляції

Самоізоляція і карантин відкладає відбиток на звичний ритм життя, а кулінарія стає чи не єдиною розвагою. У сукупності з малорухливим способом життя і гастрономічним спокусами це може негативно позначитися на формах. Дієтолог Наталія Макієнко, яка раніше навчила вибирати рис, назвала в Instagram топ-5 помилок на карантині, які можуть стояти стрункості.

При помірної тривожності і поточних проблемах можна піклуватися про себе і займатися справами, а не готувати на всю сім'ю цілодобово або дивитися серіали до 4 ранку.

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Основні помилка на карантині та шляхи їх усунення:

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Помилка режиму. Це стосується і сну, і харчування. Обідали завжди в 14.00 – так і обідайте. Не порушуйте сформовані звички. Організм легше впорається зі стресом, коли є рутина, в хорошому сенсі. То ж зі сном – працювали в офісі до 19.00, а тепер до 2 ночі. А чим Ви вдень займаєтеся?.. Звичайно, потім зриви і тяга до солодкого.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відсутність фізичної активності. Зробіть генеральне прибирання, розбийте тренування на 2 частини: 15 хвилин вранці, 15 ввечері, якщо реально немає часу, вставайте зі стільця і проседайте 20 разів щогодини. Рішення точно є – було б бажання.

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Виняток вуглеводів і низькокалорійний раціон. Стало менше фізичної активності і може знизитися апетит природним чином. Але виключати складні вуглеводи, фрукти, хороші джерела солодкого смаку НЕ треба. Просто їжте їх до 17.00.

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Переїдання і їжа на ніч. Вам хоч раз стало легше після солодкого на ніч? Чесно? А Ви потім лаєте себе за це? Не хочете поліпшити якість тіла, шкіри, знизити вагу, відновити роботу ШКТ, так подбайте хоча б про імунітет – не руйнуйте його такими звичками.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приготування їжі з урахуванням побажань кожного члена сім'ї. Кожен замовляє сніданок/обід/вечеря, смаки різні. Вони у Вас у відпустці і на all inclusive? У нас не канікули, а карантин. Є інші справи, так і режим економії не завадить кожному свою страву готувати просто не вигідно. Поговоріть зі своїми близькими, знайдіть компроміс.

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