Какой рис выбрать худеющим: диетолог поделилась ценными советами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала об особенностях разных видов риса

Рис является одним из самых противоречивых продуктов для худеющих, а споры о его влиянии на фигуру не утихают. С одной стороны существуют специальные рисовые экспресс-диеты, направленные на быстрое похудение, а с другой – он способствует набору веса и является углеводным продуктом. О том, какому рису отдать предпочтение худеющим рассказала диетолог Наталья Макиенко, которая ранее научила, как лучше питаться в период эпидемии. В Instagram она раскрыла основные отличия разных видов риса.

Рис вредит фигуре, кишечнику и вообще его стоит исключить из рациона? Да, если речь идет о круглозерном белом рисе, полностью очищенном. В отношении остальных видов риса все намного позитивнее!

Какой рис самый полезный?

1. бурый (коричневый)

2. красный

3. черный (дикий)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Максимально подходящий для всех вид - коричневый нешлифованный рис (бурый/brown). При его обработке удаляется только шелуха, а зародыш и большая часть отрубей остается. Такой вид обработке позволяет сохранить все пищевые волокна, аминокислоты и витамины. И еще коричневый рис содержит тиамин, который очень важен для нашей нервной системы. Примеры блюд: плов с курицей

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Самый питательный вид риса - красный. Содержит антиоксиданты и пищевые волокна. Особенно рекомендован для женщин, в период подготовки к беременности, так как он энергетически "богатый" продукты. Также подходит детям, и помогает восстанавливаться организму после болезней. Раньше такой рис был доступен только для императорских столов!



Красный рис более богат белком, чем коричневый. И при этом содержит вещества, которые вырабатывают так называемый "гормон радости". Пример блюда: зеленый салат с рисом.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Настоящее белковое блюдо - черный рис (дикий). По сути, это не рис, и даже не совсем злак. Это растение - болотная трава. Продукт уникального состава и ценности. Магний, железо, кальций, йод, фолиевая кислота, цинк - это все есть в составе данного продукта.

В диком рисе содержится 18 аминокислот и огромное количество полезных веществ. Этот сорт риса достаточно дорогой. Можно использовать его в смесях с коричневым рисом. Пример блюда: рис, тушеный со шпинатом и кокосовым молоком.

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