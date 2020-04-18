Можно ли постройнеть лишь занимаясь в зале: диетолог раскрыла важный нюанс

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экспер поделилась рецептом вкусного блюда

Кто-то считает, что похудеть можно без физических нагрузок лишь ограничив свое питание, а кому-то ближе занятия в спортзале, а вот различные диеты кажутся настоящей мукой. Можно ли стать обладательницей стройного и подтянутого тела, не переходя на правильное питание? На этот вопрос ответила диетолог Лора Филиппова, которая ранее указала на важные особенности карантинного меню. Эксперт написала в Instagram, можно ли добиться красивого рельефа без здорового меню.

Распространенный вопрос: "сладкое: сколько есть, чтобы был рельеф?" Очень важно понять: все простые углеводы - хлеб и выпечка, десерты, торты, эклеры, избыток фиников, латте - все это очень быстро находит себе место в подкожной жировой клетчатке.

Наверняка, всем нам знакомы девушки, которые пыхтят в спортзале и годами их тело не меняется. Почему? Погрешности в питании! Мышцы могут быть сколько угодно крепкими и тренированными! Но из никто не увидит под слоем подкожного жира! Питание для видимого рельефа - очень важно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также диетолог поделилась рецептом простого, быстрого и полезного блюда - куриной запеканки с овощами. Нам нужно:

филе куриное

брокколи и тыква, можно замороженные (можно другие овощи)

2 яйца

немного молока

специи по вкусу (соль, перец)

1 ст л кукурузного крахмала

твердый сыр (потереть сверху)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Филе перемалываем блендером. Овощи - в кипящую воду на 2-3 мин, сливаем и также перетираем блендером с яйцами, молоком (совсем немного, для консистенции пюре). Овощей и мяса примерно одинаковое количество.

Соединяем с фаршем, солим, перчим, добавляем крахмал.

Выкладываем в форму, лучше на пергамент, посыпаем тертым сыром. Запекаем при температуре 180 градусов примерно 40-45 минут (должна появиться румяная корочка, проверить готовность деревянной шпажкой или зубочисткой).

Напомним, что диетолог Надежда Пахирко раскрыла всю правду об употреблении яиц.