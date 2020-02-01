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Сможет каждый: топ-8 упражнений для подтянутой фигуры

Lite » Красота 01.02.2020 - 16:28
Сможет каждый: топ-8 упражнений для подтянутой фигуры
Иллюстративное фото (pexels.com)

Они не требуют много времени и специального инвентаря

Если у вас нет времени или возможности ходить в спортзал, но хотелось бы подтянуть фигуру, можно делать дома простые упражнения, которые под силу каждому. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая поделилась ранее правилами организации питания на день, на своей странице в Instagram опубликовала базовый комплекс из 8 упражнений.

Эксперт отметила, что они не требуют много времени и специального инвентаря. Эти упражнения укрепят мышцы, сделают фигуру подтянутой и поднимут настроение.

1. Приседания, лучше всего с отягощениями — гантелями или штангой. Внимательно следите за техникой — бедра должны размещаться параллельно полу, при этом упражнение лучше выполнять медленно.

Сможет каждый: топ-8 упражнений для подтянутой фигуры
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

2. Отжимания от пола отлично прорабатывают трицепс, бицепс и спинные мышцы.

3. Планка. Начинайте стоять в планке по 60 секунд, постепенно увеличивая время до 2−3 минут. Старайтесь вводить боковые планки и планку на прямых ногах.

Сможет каждый: топ-8 упражнений для подтянутой фигуры
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Махи назад — эффективные упражнение для проработки ягодиц. Регулярная работа над задними мышцами бедра уменьшает возникновение целлюлита.


5. Скручивания: лягте на спину, упритесь ступнями в пол и заведите обе руки за голову. Сделайте глубокий выдох и приподнимите туловище в сторону к левому колену. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем вдохните и опустите корпус назад.

Сможет каждый: топ-8 упражнений для подтянутой фигуры
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Велосипед: лежа на полу, приподнимите ноги и крутите воображаемые педали. Обязательно чередуйте движения вперед и назад.

7. Лодочка: лежа на животе, поднимите руки и ноги вверх, задерживаясь в такой позиции несколько секунд.

8. Ступенька. За неимением степ-платформы в качестве инвентаря можно использовать невысокую табуретку. По очереди поднимайтесь и спускайтесь на ступеньку сначала с одной ноги, затем с другой.

Даже одно упражнение с утра пойдет вам на пользу и лучше, чем вообще ничего не делать. Главное — начать.

Сможет каждый: топ-8 упражнений для подтянутой фигуры

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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