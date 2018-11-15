Топ-5 б'юті-засобів по догляду взимку від Michelle Andrade

Michelle Andrade (колаж: LITE/РБК-Украина)

Michelle зазначає: навіть взимку слід користуватися кремом з SPF-фактором

Пізня осінь і зима — справжнє випробування для жіночої краси. Під поривами "пекучого" холодного вітру і снігу особливо страждає шкіра обличчя і рук. А без належного догляду зустрічайте лущення, почервоніння і мікро-тріщини. Щоб не було прикро і в прямому сенсі боляче, слід вчасно підготуватися до холодного сезону і підібрати косметичні засоби, які допоможуть зберегти свіжість і здоровий блиск.

Корисними б'юті-секретами з читачками LITE/РБК-Україна поділилася українська співачка і телеведуча болівійського походження Michelle Andrade. 21-річна виконавиця розповіла, які саме засоби дозволяють їй зберігати молодість і красу навіть найхолоднішу пору.

Ніжна Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)

#1 Зволожуючі креми для обличчя

"Взимку намагаюся зволожувати і живити шкіру обличчя два рази в день — вранці і ввечері. На всі випадки життя у мене є універсальний крем від Kiehl's, він легко наноситься, швидко вбирається, чудово зволожує. А також крем Biologique Recherche з морськими компонентами, який не залишає жирної плівки на обличчі", — розповідає Michelle Andrade.

Рекомендації від LITE:

В холодний період важливо дотримуватися так званого зимового режиму догляду за чутливою шкірою обличчя.

Взимку крем повинен бути більш поживним і мати у складі вітаміни і натуральні масла. Однак багато жінок роблять одну й ту ж помилку — наносять вранці, перед тим як вийти на вулицю, зволожуючий крем. На холоді вода, яка міститься у кремі, миттєво кристалізується, завдаючи шкірі мікротравми. Як результат, почервоніння і лущення — на обличчя.

Тому користуйтеся зволожуючими засобами на ніч, приміром, за годину до сну. Вранці — мінімум за півгодини до виходу на вулицю — можна доглядати за шкірою обличчя кремами на масляній основі .

. Звертайте увагу на опис засобів, все ж багато виробників вже давно врахували сезонні нюанси. Наприклад, зволожуючий крем від Kiehl's Ultra Facial Cream, рекомендований Michelle Andrade, як раз передбачений для зимового використання.

#2 Крему з SPF-фактором

"Виявляється, шкіру потрібно захищати від впливу сонця не тільки влітку. Я регулярно наношу на обличчя легкий крем з SPF 45 як базу під макіяж і захисний бар'єр", — пояснює Michelle Andrade.

Рекомендації від LITE:

Сонцезахисний фактор (SPF) позначає здатність різних косметичних засобів захищати вашу шкіру від шкідливого впливу сонячного випромінювання. Як відомо, сонячні промені — причина фотостаріння шкіри . Величина SPF варіюється в межах від 2 до 50 одиниць і показує, на скільки можна збільшити безпечне перебування на сонці.

. Величина SPF варіюється в межах від 2 до 50 одиниць і показує, на скільки можна збільшити безпечне перебування на сонці. Michelle права — косметологи радять користуватися кремами з SPF-фактором не тільки влітку, але й взимку. Не забувайте, що білий сніг, що відбиває сонячні промені, лише підсилює дію ультрафіолету.

В умовах міста, якщо ви часто йдете рано вранці на роботу і повертаєтеся вже затемна, косметологи рекомендують користуватися кремом з SPF 15-20.

Знову-таки крем з SPF слід наносити мінімум за 30 хвилин до виходу на вулицю.

На крем з SPF-фактором не потрібно наносити будь-які інші косметичні засоби: тональні креми і т. д. Так як вони просто зруйнують сонцезахисну основу.

Масло для кутикули завжди є в косметичці Michelle (фото: instagram.com/mishvirmish)

#3 Масло для кутикули

"Такий олівчик завжди є в моїй косметичці. Коли є вільна хвилинка, втираю масло в кутикулу, воно пом'якшує шкіру і зміцнює нігті", — рекомендує україно-болівійська співачка.

Рекомендації від LITE:

Масло для кутикули — обов'язковий засіб у вашій зимової косметичці! Адже в холодну пору через постійні температурні перепади (на вулиці холодно, в офісі — гарячі батареї) і недостатнє зволоження шкіра на наших ручках страждає, а кутикули стають грубими, пересушеними. Як результат, постійні задирки.

Восени і взимку наносити олію на кутикули потрібно як можна частіше. Обов'язково — на ніч. Вдень — мінімум 2-3 рази. Як говорить Michelle, "коли є вільна хвилинка".

Також не забувайте про інші засоби догляду за шкірою рук: зволожуючі і захисні креми, ванни з маслами, скраби і т. д.

#4 Бальзам для губ

"Люблю відчуття зволожених губ, тому щодня користуюся поживними бальзамами. Взимку вони допомагають захищати шкіру від сухості і тріщин. Головний критерій вибору — зручна і гігієнічна упаковка у вигляді стіка або тюбика. Наприклад, EOS, Lucas` Papaw", — радить Michelle Andrade.

Рекомендації від LITE:

Безумовно, бальзам для губ — незамінний б'юті-продукт взимку. Це просто-таки життєва необхідність. Забудете один раз нанести, і вже ввечері отримаєте обвітрені, пересохлі губки.

Взимку у вашій косметичці має бути відразу декілька бальзамів для губ: з натуральними маслами, жирні.

Зверніть увагу на відновлюючі і живильні компоненти. Якщо влітку більш важливо зволоження, то взимку — живлення і відновлення . Ось чому в бальзамі повинні міститися вітаміни і масла! Наносьте такі бальзами навіть тоді, коли перебуваєте в приміщенні.

. Ось чому в бальзамі повинні міститися вітаміни і масла! Наносьте такі бальзами навіть тоді, коли перебуваєте в приміщенні. А ось перед виходом на вулицю користуйтеся захисними бальзамами з комплексним впливом. Тонка плівка захистить губки від обвітрювання. У такому бальзамі може міститися антисептик.

Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)

#5 Експрес-блиск для області навколо очей

"Експрес-блиск для області навколо очей Benefit Ooh La Lift — маст-хев у моїй косметичці! Це бальзам зі світловідбиваючими частинками, який усуває з очей всі сліди втоми", — підсумувала свій топ-5 б'юті-засобів на зиму Michelle Andrade.

Рекомендації від LITE:

Так, осінь і зима — не самі щадні сезони. Мало того, що шкіра на обличчі постійно відчуває суворі удари вітру і низьких температур, так ще й обмежена кількість денного світла призводить до недосипання. Як результат, під очима з'являються синці і "блідість аристократки". Якраз різні засоби для області навколо очей дозволяють зменшити або замаскувати негативний вплив навколишнього середовища.

Експрес-блиск — один з таких засобів. Бальзам дозволяє маскувати і зменшувати "некрасивий ефект" в результаті недосипання або у разі, якщо ви погано себе відчуваєте. Нанесіть кілька крапель і масажними рухами втирайте в шкіру навколо очей.

Нагадаємо, раніше врач-косметолог розповіла українкам, як доглядати за шкірою восени. Пам'ятайте, що перехід від тепла до холоду — це в будь-якому випадку стрес для вашої шкіри, тому слід прислухатися до рекомендацій експертів.

Крім того, дерматологи підкреслюють, що пересушена шкіра — це ще й гарантія появи прищиків. Тому не забувайте про постійне зволоження шкіри.

Також скористайтесь рекомендаціями дієтолога Світлани Фус, яка озвучила список "продуктів-антидепресантів" від осінньої хандри.

Що потрібно робити, щоб залишитися здоровим в сезон застуд (відео: РБК-Україна)