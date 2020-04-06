Карантин и домашняя самоизоляция - не повод не заботиться о своем внешнем виде. Как раз наоборот, ведь теперь для этого появилось больше времени. Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram простыми, но эффективными лайфхаками на каждый день, которые пригодятся каждой девушке.

Топ-5 бьюти советов на каждый день:

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1. При нанесении крема на лицо не размазывайте его, а нежно массирующими движениями втирайте его в кожу в течении нескольких минут. Там крем впитается лучше.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

2. Чтобы вылечить сухие и поврежденные волосы, используйте алоэ вера или творог в качестве кондиционера для волос. Эти два продукта одни из лучших для лечения сухих волос и предания блеска им.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Чтобы облегчить текстуру слишком плотного тонального крема, смешайте его с парой капель эссенции. Этот способ еще добавит полезные свойства этому продукту.

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4. Чтобы помада ложилась ровно и держалась дольше, возьмите за правило каждый день во время утренних процедур отшелушивать губы зубной щеткой. Заведите для губ отдельную. После нанесите масло жожоба.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

5. Несколько капель кокосового масла на кончики волос и ресницы помогут им выглядеть роскошно на следующий день.А полезные кубики льда из отвара ромашки придадут лицу с утра свежесть.

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И самый главный Бьюти совет - БУДЬТЕ ВСЕГДА СЧАСТЛИВЫ. Улыбайтесь чаще. Улыбка это то, то делает нас неотразимыми.

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