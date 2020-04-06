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Топ-5 бьюти советов на каждый день

Lite » Красота 06.04.2020 - 08:37
Топ-5 бьюти советов на каждый день
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Бьюти-блогер поделилась простыми, но очень полезными лайфхаками

Карантин и домашняя самоизоляция - не повод не заботиться о своем внешнем виде. Как раз наоборот, ведь теперь для этого появилось больше времени. Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram простыми, но эффективными лайфхаками на каждый день, которые пригодятся каждой девушке.

Топ-5 бьюти советов на каждый день:

1. При нанесении крема на лицо не размазывайте его, а нежно массирующими движениями втирайте его в кожу в течении нескольких минут. Там крем впитается лучше.

Топ-5 бьюти советов на каждый день
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

2. Чтобы вылечить сухие и поврежденные волосы, используйте алоэ вера или творог в качестве кондиционера для волос. Эти два продукта одни из лучших для лечения сухих волос и предания блеска им.

Топ-5 бьюти советов на каждый день
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Чтобы облегчить текстуру слишком плотного тонального крема, смешайте его с парой капель эссенции. Этот способ еще добавит полезные свойства этому продукту.


4. Чтобы помада ложилась ровно и держалась дольше, возьмите за правило каждый день во время утренних процедур отшелушивать губы зубной щеткой. Заведите для губ отдельную. После нанесите масло жожоба.

Топ-5 бьюти советов на каждый день
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Несколько капель кокосового масла на кончики волос и ресницы помогут им выглядеть роскошно на следующий день.А полезные кубики льда из отвара ромашки придадут лицу с утра свежесть.

И самый главный Бьюти совет - БУДЬТЕ ВСЕГДА СЧАСТЛИВЫ. Улыбайтесь чаще. Улыбка это то, то делает нас неотразимыми.

Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк рассказала, как избавиться от целлюлита и похудеть.

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