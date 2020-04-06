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Топ-5 б'юті порад на кожен день

Lite » Краса 06.04.2020 - 08:37
Топ-5 б'юті порад на кожен день
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Б'юті-блогер поділилася простими, але дуже корисними лайфхаками

Карантин і домашня самоізоляція - не привід не піклуватися про свій зовнішній вигляд. Якраз навпаки, адже тепер для цього з'явилося більше часу. Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram простими, але ефективними лайфхаками на кожен день, які знадобляться кожній дівчині.

Топ-5 б'юті порад на кожен день:

1. При нанесенні крему на обличчя не розмазуйте його, а ніжно масажними рухами втирайте його в шкіру протягом декількох хвилин. Там крем вбереться краще.

Топ-5 б'юті порад на кожен день
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

2. Щоб вилікувати сухе й ушкоджене волосся, використовуйте алое віра або сир в якості кондиціонера для волосся. Ці два продукти-одні з кращих для лікування сухого волосся і надання їм блиску.

Топ-5 б'юті порад на кожен день
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Щоб полегшити текстуру занадто щільного тонального крему, змішайте його з парою крапель есенції. Цей спосіб ще додасть корисні властивості цього продукту.


4. Щоб помада лягала рівно і трималася довше, візьміть за правило щодня під час ранкових процедур відлущувати губи зубною щіткою. Заведіть для губ окрему. Після нанесіть масло жожоба.

Топ-5 б'юті порад на кожен день
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Кілька крапель кокосового масла на кінчики волосся і вії допоможуть їм виглядати розкішно на наступний день.А корисні кубики льоду з відвару ромашки додадуть обличчю зранку свіжість.

І найголовніша б'юті порада - БУДЬТЕ ЗАВЖДИ ЩАСЛИВІ. Посміхайтеся частіше. Посмішка це те, що робить нас чарівними.

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