Топ-4 важных фактора, почему диеты не работают

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Или работают, но не совсем так, как нам нужно

Диетологи зачастую слышат печальные истории, как люди мучают себя рисовыми днями или ужинают фруктовым салатом, а вес стоит на одном месте или вовсе ползет вверх. Специалист по питанию Катерина Денисова рассказала, какие четыре важных фактора не учитывают худеющие во время диеты.

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Фактор номер 1

Вопрос не в диете как таковой. Правильно говорить: "Я не на диете - я меняю свои пищевые привычки", ведь зачастую есть система, вписанная в образ жизни. Нужно менять ее, разбирать по полочкам (со специалистом, а не просто пп-блогером) - иначе может занести совсем не в том направлении.



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Фото: (unsplash.com)

Фактор номер 2

Важно понять, что вес - это не эстетический вопрос. Это - показатель здоровья, корректно протекающих процессов. Нужно прежде всего разбираться с причинами избыточного веса, а не истязать организм ограничениями.

А вот тут нужны анализы - как бы вам не хотелось этого избежать. Причин набора веса - десятки. И даже если взять самые распространённые, то, как минимум, нужен базовый чек-ап: биохимия крови, панель щитовидной железы, показатели углеводного обмена, ну и с кортизолом разобраться тоже будет не лишним.

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Фото: (unsplash.com)

Фактор номер 3

Не всем подходит одна и та же система.

Например, популярная кето-диета требует идеально работающего ЖКТ, налаженного желчеоттока/кислотности, исключения хронического стресса и т.д. И кето - это элиминационная диета, в долгосрочной перспективе может спровоцировать массу проблем со здоровьем.

И например, начинать вегетарианить можно только с пониманием, что у вас здоровье на 10 баллов! Плюс компенсация дефицитов. Любой тип питания должен быть сопоставлен с состоянием вашего здоровья и персонализирован - это единственный правильный путь.

Фото: (unsplash.com)

Фактор номер 4

Не бывает быстрых и простых изменений. Не всё может быть комфортно, когда меняются привычки. И тут важно подходить к работе основательно, определить свои слабые стороны и двигаться только на осознании - что и для чего вы меняете. Есть осознание - срывы будут очень редким явлением.

Фото: (unsplash.com)

Стоит напомнить, что специалист по правильному питанию рассказала, почему растительное молоко не поможет в нормализации веса.