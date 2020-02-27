Топ-4 важливих фактора, чому дієти не працюють

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Або працюють, але не зовсім так, як нам потрібно

Дієтологи часто чують сумні історії, як люди мучать себе рисовими днями або вечеряють фруктовим салатом, а вага стоїть на одному місці або навіть повзе вгору. Фахівець з харчування Катерина Денисова розповіла, які чотири важливі фактори не враховують люди, що худнуть під час дієти.

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Фактор номер 1

Питання не в дієті як такої. Правильно говорити: "Я не на дієті, а я міняю свої харчові звички", адже найчастіше є система, вписана в спосіб життя. Потрібно міняти її, розбирати по поличках (з фахівцем, а не просто пп-блогером) - інакше може занести зовсім не в тому напрямку.



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Фото: (unsplash.com)

Фактор номер 2

Важливо зрозуміти, що вага - це не питання естетики. Це - показник здоров'я, процесів, що коректно протікають. Потрібно насамперед розбиратися з причинами надмірної ваги, а не виснажувати організм обмеженнями.

А ось тут потрібні аналізи - як би вам не хотілося цього уникнути. Причин набору ваги - десятки. І навіть якщо взяти найпоширеніші, то, як мінімум, потрібен базовий чек-ап: біохімія крові, панель щитовидної залози, показники вуглеводного обміну, ну і з кортизолом розібратися теж буде не зайвим.

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Фото: (unsplash.com)

Фактор номер 3

Не всім підходить одна і та ж система.

Наприклад, популярна кето-дієта вимагає ідеально працюючого ШКТ, налагодженого желчевідтока/кислотності, виключення хронічного стресу і т. д. І кето - це елімінаційна дієта, в довгостроковій перспективі може спровокувати масу проблем зі здоров'ям.

І, наприклад, починати вегетаріанить можна тільки з розумінням, що у вас здоров'я на 10 балів! Плюс компенсація дефіцитів. Будь-який тип харчування повинен бути зіставлений з станом вашого здоров'я і персоналізований - це єдиний правильний шлях.

Фото: (unsplash.com)

Фактор номер 4

Не буває швидких і простих змін. Не все може бути комфортно, коли змінюються звички. І тут важливо підходити до роботи грунтовно, визначити свої слабкі сторони і рухатися тільки на усвідомленні - що і для чого ви змінюєте. Є усвідомлення - зриви будуть дуже рідкісним явищем.

Фото: (unsplash.com)

Варто нагадати, що спеціаліст по правильному харчуванню розповіла, чому рослинне молоко не допоможе в нормалізації ваги.