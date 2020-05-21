Топ-3 важных совета от нутрициолога тем, кто хочет похудеть без диет и запретов

Похудеть без жестких ограничений и изнуряющих диет кажется чем-то из области фантастики. Но это вполне реальная задача, с который может справиться каждый, кто хочет быть не только стройным, но и здоровым. Нутрициолог Елена Кален, которая назвала три важных шага на пути к стройности во время домашнего похудения, дала в Instagram важные советы тем, кто поставил себе цель сбросить лишний вес без запретов и жестких рамок.

Руководствуясь "золотыми правилами", можно легко и постепенно похудеть и сделать здоровое питанию частью жизни, больше не прибегая к изнуряющим диетам. Топ- 3 совета человеку, который хочет похудеть без жестких запретов и диет:

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1. Отследить причины переедания. Вес набирается из-за систематических перееданий. Желательно отследить моменты, когда это происходит и осознанно подойти к приемам пищи. Не стоит есть перед телевизором или уткнувшись в телефон. Есть риск пропустить момент утоления голода и продолжить жевать автоматически.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Питаться сбалансированно. Чрезмерное употребление фаст-фуда, сладостей и газировок раздражает желудок и приводит к ощущению “все время хочу есть”. Введите в рацион больше свежих овощей, фруктов и продуктов, которые не содержат в себе пустые калории.

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3. Не голодать. Если человек голоден, но отказывается от еды, его организм начинает делать запасы. Вес уходит неохотно и медленно. Ключевое правило на пути к стройности — есть при первых признаках голода и до момента его утолении. Тогда лишние килограммы могут исчезнуть надолго.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ранее диетолог Татьяна Дик причислила топ-6 продуктов, которых избегают худеющие, ошибочно считающие, что они способствуют набору веса. Она подробно рассказала о каждом из них и развенчала распространенные мифы.