ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-3 шага к стройности во время домашнего похудения: чек-лист эксперта

Lite » Еда 13.05.2020 - 08:37
Топ-3 шага к стройности во время домашнего похудения: чек-лист эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог рассказала, как похудеть на карантине

Казалось бы, так много информации о ЗОЖ, о правильном питании и тренировках, но все равно что-то идет не так — постоянные поводы позволить себе лишнего никак не заканчиваеться, а идея похудеть откладывается от понедельника к понедельнику... И вот сейчас мы в самоизоляции. И поводов для застолья стало меньше, но что-то опять не так: то кормлю, то готовлю, то за компанию перекусываю... Как разорвать этот порочный круг рассказала нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала лучшую крупу для стройности. Теперь она дала в Instagram советы по домашнему похудению.

Что же это получается, мы совсем себя не знаем? Нам кажется, что причина лишнего веса в одном, а на самом деле совсем в другом. Давайте обсудим, как в нынешних реалиях помочь себе и начать снижать вес!

1. Начнем с того, что познакомимся с собой истинными и постараемся все же начать осознавать истинные причины приема пищи. Прежде чем подойти к холодильнику, задаем себе вопрос: на самом ли деле я голодна, или мне хочется разнообразить день, передохнуть? Или кормлю детей и заодно сама поем? Или что-то еще? Какие причины приема пищи у вас есть? Начните есть только, если ощущаете голод.

Топ-3 шага к стройности во время домашнего похудения: чек-лист эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)


2. Чтобы удержать себя от соблазнов есть лишнее без голода, уберите всю еду, которая стоит на видном месте. Обычно на столах стоят конфетки, орешки, фрукты. Вот это все убираем в шкафы и холодильники. Потому что чем чаще нам еда попадается на глаза, тем чаще мы о ней вспоминаем, тем чаще закидываем в рот даже не думая, а просто по привычке. Пора включать осознанное питание. Тем более, что как только мы начинаем есть осознанно, так вес сразу и начинает снижаться.

3. Многие из нас столкнулись в самоизоляции с однообразием, а еда может стать одним из способов разбавить его. Поэтому давайте утро будем начинать с того, что ставим план интересных и полезных задач на день. Когда у нас день расписан, то больше шансов, что голова будет занята полезными мыслями, а не едой без голода. В результате — день прожит с пользой, о еде забыли, а вес снижается.

Топ-3 шага к стройности во время домашнего похудения: чек-лист эксперта
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Итак, всего 3 маленьких совета помогут вам похудеть даже в условиях самоизоляции:
- Еда по голоду,
- Еда с глаз долой,
- План на день!

Ранее диетолог Ева Шишова рассказала, куда уходит жир во время похудения и как это связанно с количеством употребляемой жидкости.

Теги Новости Украины похудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь