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Топ-3 помощника для молодости и красоты кожи

Автор: Lite

Диетолог рассказала, какие добавки помогут улучшить состояние кожи

Каждая девушка хочет быть не только здоровой и стройной, а еще и молодой и красивой. Улучшить состояние и упругость кожи можно с помощью пищевых добавок, но важно знать, каких и как правильно их принимать.

Диетолог Анна Елькина назвала на своей странице в Instagram главных помощников в борьбе за молодость кожи и рассказала об особенностях употребления.

Коллаген

Получаю от вас много вопросов: нужно ли его пить, так ли полезен? Ответ простой: пить стоит, только если у вас нет проблем с ЖКТ и усвоением белка, иначе коллаген не поможет.

Если же проблем таких нет, то выбирайте ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КОЛЛАГЕН 1 и 3 типа. Результат увидите уже через 1-3 месяца.

Второй тип коллагена хорош, если у вас проблема со связками или хрящами. Очень здорово совмещать коллаген с приемом минералов или с магнием и коллоидным минералом.

Коллаген бывает рыбный, растительный и животный. Лично мне больше нравится рыбный.

Кремний

Его можно постоянно пропивать для профилактики в рекомендуемых на упаковке дозах.

Кремний - это часть структуры коллагена - эластина. При его дефиците у нас развиваются грыжи, кариес, остеопороз. К тому же, с годами мы активно теряем кремний, поэтому чем мы старше, тем больше нуждаемся в нем.

Синтез того самого коллагена зависит именно от кремния: он придает нашей коже прочность и эластичность.

При дефиците соляной кислоты в желудке, кремний будет с трудом усваиваться.

Получить мы его можем из дикого риса, полевого хвоща, бамбука.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Сера (или MSM)

Является частью соединительной ткани и обладает противовоспалительным эффектом. В состав серы входят аминокислоты, такие как метионин и цистеин.

Кстати, крем с серой можно использовать после операции, она будет стимулировать заживление и поможет вам уменьшить шрамы.

Пить следует длительно: до 5-6 месяцев. Может вызывать метеоризм, не пугайтесь, просто уменьшите дозировку.

Напомним, нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, какие продукты улучшат состояние кожи осенью.

К слову, диетолог Тиана Фиалкова рассказала об особенностях приема пищевых добавок.

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