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Топ-3 помічника для молодості і краси шкіри

Автор: Lite

Дієтолог розповіла, які добавки допоможуть поліпшити стан шкіри

Кожна дівчина хоче бути не тільки здоровою і стрункою, а ще й молодою і красивою. Поліпшити стан і пружність шкіри можна за допомогою харчових добавок, але важливо знати, яких і як правильно їх вживати.

Дієтолог Ганна Єлькіна назвала на своїй сторінці в Instagram головних помічників в боротьбі за молодість шкіри і розповіла про особливості вживання.

Колаген

Отримую від вас багато питань: чи потрібно його пити, чи корисний? Відповідь проста: пити варто, тільки якщо у вас немає проблем з ШКТ і засвоєнням білка, інакше колаген не допоможе.

Якщо ж таких проблем немає, то вибирайте ГІДРОЛІЗОВАНИЙ КОЛАГЕН 1 і 3 типу. Результат побачите вже через 1-3 місяці.

Другий тип колагену хороший, якщо у вас проблема зі зв'язками або хрящами. Дуже добре поєднувати колаген з прийомом мінералів або з магнієм і колоїдним мінералом.

Колаген буває рибний, рослинний і тваринний. Особисто мені більше подобається рибний.

Кремній

Його можна постійно пити для профілактики в рекомендованих на упаковці дозах.

Кремній - це частина структури колагену - еластину. При його дефіциті у нас розвиваються грижі, карієс, остеопороз. До того ж, з роками ми активно втрачаємо кремній, тому чим ми старші, тим більше потребуємо в ньому.

Синтез того самого колагену залежить саме від кремнію: він надає нашій шкірі міцність і еластичність.

При дефіциті соляної кислоти в шлунку, кремній буде з працею засвоюватися.

Отримати ми його можемо з дикого рису, польового хвоща, бамбука.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

Сірка (або MSM)

Є частиною сполучної тканини і має протизапальний ефект. До складу сірки входять амінокислоти, такі як метіонін і цистеїн.

До речі, крем з сіркою можна використовувати після операції, вона буде стимулювати загоєння і допоможе вам зменшити шрами.

Пити слід довго: до 5-6 місяців. Може викликати метеоризм, не лякайтеся, просто зменшіть дозування.

Нагадаємо, нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла, які продукти поліпшать стан шкіри восени.

До речі, дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про особливості прийому харчових добавок.

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