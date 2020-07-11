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Топ-10 привычек для стройности и здорового образа жизни

Автор: Марина Настевич

Диетолог рассказала, как похудеть без особых усилий

Похудеть и стать в целом здоровее можно и без диет, а всего лишь введя в свою жизнь некоторые полезные привычки. Диетолог Татьяна Дик поделилась на своей странице в Instagram полезным списком, который вам в этом поможет.

Топ-10 привычек для похудения и для здорового образа жизни в целом:

1. Кушать овощи каждый день!

Не менее 400 г. Для хорошего пищеварения и усвояемости других нутриентов.

2. Пить воду!

Забываете? Поставьте бутылку с водой на видное место (на рабочий стол, в подстаканник машины, маленькую бутылочку в сумку).



Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Тщательное пережёвывание.

Мы часто куда-то спешим и не успеваем нормально поесть, но все же выделите немного времени, чтобы сесть и спокойно поесть. Пережёвывание пищи не только поможет вашему пищеварению, но и из-за стола вы встанете с чувством сытости и доесть что-то желания не будет.

4. Не заедай еду сладким.

Привычка из детства «съешь кашу, а потом получишь конфету». Хочешь чего-то подъесть с чайком- нарежь тонко фрукты, или ягоды. Тем более - пока сезон.



Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Не покупайте сладкое домой.

Приготовьте себе и своей семье домашнюю и полезную выпечку или конфеты из сухофруктов. Мы всегда жертвуем временем, забывая о пользе.


6. Утренняя зарядка.

Удели всего 10 минут с утра и это зарядит тебя энергией на весь день. Не успела утром? Сделай вечером.



Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Ежедневные прогулки.

Нет времени на тренировки? Внедри прогулки на ежедневной основе хотя бы по 30 минут? Ты можешь проводить это время с двойной пользой, к примеру - слушать аудиокнигу)

8. Не ешь перед TV, компьютером, смартфоном!

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Смотри пункт 3. Замечали ли вы, как сели поесть, включив сериал или ютюбчик, через пару минут тарелка пустая, а ощущения сытости нет.

9. Сон без гаджетов.

За час до сна уберите телефон, выключите телевизор, и в скоре вы заметите, как стали высыпаться лучше.



Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Не зацикливаться на еде!

Не нужно о ней думать, переживать о пропуске приема пищи! Не успела - поешь потом. Не голодна - не ешь. Голодна - купи банан или кефир, если терпеть нет сил. Терпимо - приди домой и поешь. Потому что худеющие ну очень часто зацикливаются на еде, что приводит не к самым лучшим последствиям!

Ранее диетолог Анна Мелехина рассказала, как повысить количество фруктов и овощей в рационе.

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