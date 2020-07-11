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Топ-10 звичок для стрункості та здорового способу життя

Автор: Марина Настевіч

Дієтолог розповіла, як схуднути без особливих зусиль

Схуднути і стати в цілому здоровіше можна і без дієт, а всього лише ввівши в своє життя деякі корисні звички. Дієтолог Тетяна Дік поділилася на своїй сторінці в Instagram корисним списком, який вам в цьому допоможе.

Топ-10 звичок для схуднення і для здорового способу життя в цілому:

1. Їсти овочі кожен день!

Не менше 400 г. Для хорошого травлення і засвоєння інших нутрієнтів.

2. Пити воду!

Забуваєте? Поставте пляшку з водою на чільне місце (на робочий стіл, в підстаканник машини, маленьку пляшку в сумку).



Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Ретельне пережовування.

Ми часто кудись-то поспішаємо і не встигаємо нормально поїсти, але все ж виділіть трохи часу, щоб сісти і спокійно поїсти. Пережовування їжі не тільки допоможе вашому травленню, але й з-за столу ви встанете з почуттям ситості і доїсти що бажання не буде.

4. Не заїдай їжу солодким.

Звичка з дитинства «з'їж кашу, а потім отримаєш цукерку». Хочеш чогось під'їсти з чайком - наріж тонко фрукти або ягоди. Тим більше - поки сезон.



Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Не купуйте солодке додому.

Приготуйте собі та своїй родині і корисну домашню випічку або цукерки з сухофруктів. Ми завжди ризикуємо часом, забуваючи про користь.


6. Ранкова зарядка.

Приділи всього 10 хвилин з ранку і це зарядить тебе енергією на весь день. Не встигла вранці? Зроби ввечері.



Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Щоденні прогулянки.

Немає часу на тренування? Упровадь прогулянки на щоденній основі хоча б за 30 хвилин? Ти можеш проводити час з подвійною користю, наприклад, слухати аудіокнигу)

8. Не їж перед ТЕЛЕВІЗОРОМ, комп'ютером, смартфоном!

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Дивись пункт 3. Чи помічали ви, як сіли поїсти, включивши серіал або ютюбчик, через пару хвилин тарілка порожня, а відчуття ситості немає.

9. Сон без гаджетів.

За годину до сну приберіть телефон, вимкніть телевізор, і скоро ви помітите, як почали висипатися краще.



Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Не зациклюватися на їжі!

Не треба про неї думати, переживати про пропуск прийому їжі! Не встигла - співаєш потім. Не хочеш їсти - не їж. Голодна - купи банан або кефір, якщо терпіти немає сил. Терпимо - прийди додому і співаєш. Тому що худнуть ну дуже часто зациклюються на їжі, що призводить не до найкращим наслідків!

Раніше дієтолог Анна Мельохіна розповіла, як підвищити кількість фруктів та овочів у раціоні.

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