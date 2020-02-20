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Как есть и не толстеть: эффективные лайфхаки от Анны Седоковой

Lite » Красота 20.02.2020 - 08:37
Как есть и не толстеть: эффективные лайфхаки от Анны Седоковой
Иллюстративное фото (instagram.com/aprolubov)

Популярная певица поделилась секретами стройной фигуры

Популярная певица Анна Седокова решила поделиться с поклонниками некоторыми секретами, как она поддерживает форму. Артистка, которая ранее рассказала, как борется с целлюлитом, призналась в своем Instagram, что уже начинает готовиться к весне и решила заменить некоторые продукты в своем рационе.

"И если вы так же, как и я, не можете сидеть на диете дольше двух часов, то нужно действовать по-другому", - отметила она.

Звезда поделилась эффективными лайфхаками, как есть и не толстеть.

Белок

Белок дольше оставляет за собой чувство сытости. Старайтесь на завтрак и обед выбирать продукты с высоким содержанием белка, тогда и ужин будет умеренным.

Тарелка меньшего размера

Вдумайтесь, тарелка хотя бы на пять сантиметров уже поможет съесть минимум на 20% меньше. Главное, не накладывать еду горкой, чтобы обмануть математические подсчёты.

Как есть и не толстеть: эффективные лайфхаки от Анны Седоковой

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Кардионагрузка

Идеальное решение для сброса «балласта», так как во время тренировки задействованы практически все группы мышц.


Отказ от алкоголя

Спиртное возбуждает аппетит, не удивительно, что мы всегда берём закуски к нему, но помимо этого алкоголь очень калориен и сам по себе.

Как есть и не толстеть: эффективные лайфхаки от Анны Седоковой

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Замена продуктов

Это может быть и вегетарианская пицца на тонком тесте, вместо любимой маргариты, и реальная замена продуктов-минус на плюс.

Подсчет КБЖУ

Очень действенная тема, правда есть минус: занимаем много времени и придётся больше тратиться на продукты. А можно и по-простому. Хочешь тортик? Значит, в кафе и обратно идёшь пешком.

Как есть и не толстеть: эффективные лайфхаки от Анны Седоковой

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Один праздничный день

Это когда ты себя ограничиваешь и живешь в ожидании заветного дня, одного дня в неделю, когда можешь кушать все, что хочешь. Чем дольше будешь придерживаться схемы, тем меньше вредного будешь хотеть кушать в день Х. Так говорят диетологи.

Как есть и не толстеть: эффективные лайфхаки от Анны Седоковой

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Напомним, супермодель Эмили Ратаковски раскрыла секреты идеальной фигуры.

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