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Як їсти і не товстіти: ефективні лайфхаки від Анни Сєдокової

Lite » Краса 20.02.2020 - 08:37
Як їсти і не товстіти: ефективні лайфхаки від Анни Сєдокової
Ілюстративне фото (instagram.com/aprolubov)

Популярна співачка поділилася секретами стрункої фігури

Популярна співачка Анна Сєдокова вирішила поділитися з шанувальниками деякими секретами, як вона підтримує форму. Артистка, яка раніше розповіла, як бореться з целюлітом, зізналася у своєму Instagram, що вже починає готуватися до весни і вирішила замінити деякі продукти у своєму раціоні.

"І якщо ви так само, як і я, не можете сидіти на дієті довше двох годин, то треба діяти по-іншому", - зазначила вона.

Зірка поділилася ефективними лайфхаками, як їсти і не товстіти.

Білок

Білок довше залишає за собою відчуття ситості. Намагайтеся на сніданок і обід вибирати продукти з високим вмістом білка, тоді й вечеря буде помірним.

Тарілка меншого розміру

Вдумайтеся, тарілка хоча б на п'ять сантиметрів вже допоможе з'їсти щонайменше на 20% менше. Головне, не накладати їжу гіркою, щоб обдурити математичні підрахунки.

Як їсти і не товстіти: ефективні лайфхаки від Анни Сєдокової

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Кардіонавантаження

Ідеальне рішення для скидання «баласту», так як під час тренування задіяні практично всі групи м'язів.


Відмова від алкоголю

Спиртне збуджує апетит, не дивно, що ми завжди беремо закуски до нього, але, крім цього, алкоголь дуже калорійний сам по собі.

Як їсти і не товстіти: ефективні лайфхаки від Анни Сєдокової

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Заміна продуктів

Це може бути і вегетаріанська піца на тонкому тісті, замість коханої маргарити, і реальна заміна продуктів-мінус на плюс.

Підрахунок КБЖУ

Дуже дієва тема, правда є мінус: займаємо багато часу і доведеться більше витрачати на продукти. А можна і по-простому. Хочеш тортик? Значить, в кафе і назад йдеш пішки.

Як їсти і не товстіти: ефективні лайфхаки від Анни Сєдокової

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Один святковий день

Це коли ти себе обмежуєш і живеш в очікуванні заповітного дня, одного дня в тиждень, коли можеш їсти все, що хочеш. Чим довше будеш дотримуватися схеми, тим менше шкідливого будеш хотіти їсти в день Х. Так кажуть дієтологи.

Як їсти і не товстіти: ефективні лайфхаки від Анни Сєдокової

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, супермодель Емілі Ратаковски розкрила секрети ідеальної фігури.

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