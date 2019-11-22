TAYANNA поделилась секретом стройности и рассказала о комфортном рационе

Певица TAYANNA, которая ранее "вернулась к маме" в новой зажигательной песне, на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказала о том, что ей помогает оставаться молодой и красивой.

Насыщенный гастрольный график не всегда позволяет найти время на себя или на отдых. Впрочем, по словам популярной украинской певицы TAYANNA, она нашла для себя способ оставаться всегда в хорошей физической форме и чувствовать себя здоровой. Артистка признается – лучшим образом на ее жизнь повлияли: духовные практики, спорт, позитивное мышление, медитации и переход на вегетарианство.

"Специальной цели становиться вегетарианкой для себя изначально я не ставила, просто почувствовала, что в определенный период для меня такой рацион стал комфортен и более того, мне жаль животных, я считаю, что на сегодня в нашей жизни настолько много всего, такое разнообразие продуктов растительного происхождения, что человек не нуждается в мясе. Мы живем в природе и должны с ней дружить, а не пользоваться ею для удовлетворения наших потребностей", – поделилась TAYANNA с журналистами канала "Украина".

Артистка уверена, что такое питание не только помогает поддержать фигуру и заботится о природе – это ещё и огромная польза для организма.

"Сегодня доказано, что, если ты ешь растительные продукты, организм получает все витамины, он способен пристроиться к любому типу питания. Я считаю, что все же людям надо задуматься", – рассказала артистка.

Также TAYANNA призналась, что вегетарианство внесло коррективы и в блюда, которые она ставит на новогодний стол:

"До того, как я стала вегетарианкой на новогоднем столе было и оливье, и шуба. Сейчас я тоже готовлю оливье, но вегетарианское. Вместо картофеля беру батат, соевую или пшеничную колбасу, домашний майонез, огурцы – вот тебе и оливье. На самом деле, еда это не главное. Когда собираются все родные вместе – вот это и есть настоящий праздник!", – призналась TAYANNA за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.