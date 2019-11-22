TAYANNA поділилася секретом стрункості і розповіла про комфортний раціон

Співачка TAYANNA, яка раніше "повернулася до мами" у новій запальної пісні, на зйомках шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, розповіла про те, що їй допомагає залишатися молодою і красивою.

Насичений гастрольний графік не завжди дозволяє знайти час на себе або на відпочинок. Втім, за словами популярної української співачки TAYANNA, вона знайшла для себе спосіб залишатися завжди в гарній фізичній формі і відчувати себе здоровою. Артистка зізнається – найкращим чином на її життя вплинули: духовні практики, спорт, позитивне мислення, медитації і перехід на вегетаріанство.

"Спеціальної мети ставати вегетаріанкою для себе спочатку я не ставила, просто відчула, що в певний період для мене такий раціон став комфортний, більше того, мені шкода тварин, я вважаю, що на сьогодні в нашому житті настільки багато всього, таке розмаїття продуктів рослинного походження, що людина не має потреби у м'ясі. Ми живемо в природі і повинні з нею дружити, а не користуватися нею для задоволення наших потреб", – поділилася TAYANNA з журналістами каналу "Україна".

Артистка впевнена, що таке харчування не тільки допомагає підтримати фігуру і дбає про природу – це ще й величезна користь для організму.

"Сьогодні доведено, якщо ти їси рослинні продукти, організм отримує всі вітаміни, він здатний прилаштуватися до будь-якого типу харчування. Я вважаю, що все ж людям треба задуматися", – розповіла артистка.

Також TAYANNA зізналася, що вегетаріанство внесло корективи і в страви, які вона ставить на новорічний стіл:

"До того, як я стала вегетаріанкою на новорічному ​​столі було і олів'є, і шуба. Зараз я теж готую олів'є, але вегетаріанське. Замість картоплі беру батат, соєву або пшеничну ковбасу, домашній майонез, огірки – ось тобі і олів'є. Насправді, їжа це не головне. Коли збираються всі рідні разом – ось це і є справжнє свято!", – зізналася TAYANNA за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.