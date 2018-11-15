Что такое пуповинная кровь и для чего она нужна украинцам

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Пуповинная кровь поможет поддерживать состояние здоровья даже в пожилом возрасте

15 ноября отмечают Всемирный день пуповинной крови. На 2018 год приходится еще одна важная дата - ровно 30 лет от момента первого применения пуповинной крови в мире.

Начиналась история применения пуповинной крови во Франции, когда доктор с украинским корнями Элиан Глюкман провела первую в мире трансплантацию пуповинной крови шестилетнему мальчику с анемией Фанкони. Донором стала его новорожденная сестра, а в медицине произошла настоящая революция - биологический материал, который подлежал утилизации после рождения ребенка, спас человеческую жизнь. Сегодня пациент здоров, живет полноценной жизнью и воспитывает двоих детей.

Иллюстративное фото (cedars-sinai.edu)

Что такое пуповинная кровь и для чего она нужна?

Пуповинная кровь - это небольшая часть крови, которая после родов остается в сосудах пуповины и плаценты. Этот биологический материал ценен содержащимися в нем кроветворными стволовыми клетками. Эти клетки способны многократно делиться и дифференцироваться в различные популяции зрелых эритроидных клеток (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты и др.) и, тем самым, восстанавливать систему кроветворения и иммунитета. К сожалению, с возрастом количество стволовых клеток в организме человека уменьшается, снижается и способность бороться с заболеваниями.

Сохраненные при рождении ребенка стволовые клетки пуповинной крови молодые и активные. Хранить такой биологический депозит в условиях жидкого азота можно бесконечно долго и применить для поддержания состояния здоровья даже в пожилом возрасте.

Сегодня пуповинная кровь успешно применяется там же, где в качестве источника стволовых клеток используется, например, костный мозг - при онкогематологических и аутоиммунных заболеваниях, неврологических расстройствах.

Как сохранить пуповинную кровь?

Забор пуповинной крови происходит сразу после родов, и в Украине регулируется приказом МОЗ №481 от 10.07.2014 г. Банк крови, лицензированный согласно законодательства, обрабатывает пуповинную кровь, выделяет стволовые клетки, проводит необходимые тестирования и анализы и закладывает на хранение персонализированный биологический материал.

Кому рекомендуется сохранение пуповинной крови?

Пуповинную кровь можно сохранять в любом случае, но есть ситуации, когда это особенно необходимо. Например, если:

семейный анамнез включает онкологические или аутоиммунные заболевания;

старшему ребенку в семье нужна трансплантация стволовых клеток (или есть риск рецидива онкологического заболевания);

родители разных национальностей или рас (в случае необходимости, найти совместимого донора стволовых клеток очень сложно).

Иллюстративное фото (cedars-sinai.edu)

Почему хранение пуповинной крови важно для Украины?

Украина занимает второе место в Европе по смертности от онкологических заболеваний - 347 смертей на 100 тыс. человек в год. Полностью излечиваются только 41% больных. Число людей, у которых диагностируют рак, лейкоз и т. д., с каждым годом возрастает на 2-3% в течение минимум 20 лет. Каждый четвертый мужчина и каждая шестая женщина в Украине - в зоне риска. Поэтому потребность в стволовых клетках увеличивается.

В мире уже более 600 банков хранения пуповинной крови (около 50 из них могут хранить и пуповину) и примерно 6 млн хранящихся образцов (депозиты). 70% депозитов являются частными (могут использовать только владельцы). Остальные 30% - донорские (могут использоваться другими людьми, если будет совместимость).

Напомним, что ученые признали пуповинную кровь человека средством омоложения.

Видео: РБК-Украина