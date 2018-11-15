Що таке пуповинна кров і для чого вона потрібна українцям

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Пуповинна кров допоможе підтримувати стан здоров'я навіть у літньому віці

15 листопада відзначають Всесвітній день пуповинної крові. На 2018 рік припадає ще одна важлива дата - рівно 30 років від моменту першого застосування пуповинної крові в світі.

Починалася історія застосування пуповинної крові у Франції, коли доктор з українським корінням Еліан Глюкман провела першу у світі трансплантацію пуповинної крові шестирічному хлопчику з анемією Фанконі. Донором стала його новонароджена сестра, а в медицині відбулася справжня революція - біологічний матеріал, який підлягав утилізації після народження дитини, врятував людське життя. Сьогодні пацієнт здоровий, живе повноцінним життям і виховує двох дітей.

Ілюстративне фото (cedars-sinai.edu)

Що таке пуповинна кров і для чого вона потрібна?

Пуповинна кров - це невелика частина крові, яка після пологів залишається в судинах пуповини і плаценти. Цей біологічний матеріал цінний кровотворними стовбуровими клітинами, які містяться в ньому. Ці клітини здатні багаторазово ділитися і диференціюватися в різні популяції зрілих еритроідних клітин (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити і ін) і, тим самим, відновлювати систему кровотворення та імунітету. На жаль, з віком кількість стовбурових клітин у організмі людини зменшується, знижується і здатність боротися із захворюваннями.

Збережені при народженні дитини стовбурові клітини пуповинної крові молоді і активні. Зберігати такий біологічний депозит в умовах рідкого азоту можна нескінченно довго і застосувати для підтримки стану здоров'я навіть у літньому віці.

Сьогодні пуповинна кров успішно застосовується там же, де в якості джерела стовбурових клітин використовується, наприклад, кістковий мозок - при онкогематологічних та аутоімунних захворюваннях, неврологічних розладах.

Як зберегти пуповинну кров?

Забір пуповинної крові відбувається відразу після пологів, і в Україні регулюється наказом МОЗ №481 від 10.07.2014 р. Банк крові, ліцензований згідно законодавства, обробляє пуповинну кров, виділяє стовбурові клітини, проводить необхідні тестування і аналізи і закладає на зберігання персоналізований біологічний матеріал.

Кому рекомендується збереження пуповинної крові?

Пуповинну кров можна зберігати в будь-якому випадку, але є ситуації, коли це особливо необхідно. Наприклад, якщо:

сімейний анамнез включає онкологічні або аутоімунні захворювання;

старшій дитині в сім'ї потрібна трансплантація стовбурових клітин (чи є ризик рецидиву онкологічного захворювання);

батьки різних національностей або рас (у разі необхідності, знайти сумісного донора стовбурових клітин дуже складно).

Ілюстративне фото (cedars-sinai.edu)

Чому зберігання пуповинної крові важливе для України?

Україна займає друге місце в Європі за смертністю від онкологічних захворювань - 347 смертей на 100 тис. осіб на рік. Повністю виліковуються лише 41% хворих. Число людей, у яких діагностують рак, лейкоз тощо, з кожним роком зростає на 2-3% протягом щонайменше 20 років. Кожен четвертий чоловік і кожна шоста жінка в Україні - в зоні ризику. Тому потреба в стовбурових клітинах збільшується.

У світі вже понад 600 банків зберігання пуповинної крові (близько 50 з них можуть зберігати і пуповину) і приблизно 6 млн зразків (депозити). 70% депозитів є приватними (можуть використати тільки власники). Решта 30% - донорські (можуть використовуватися іншими людьми, якщо буде сумісність).

Нагадаємо, що науковці визнали пуповинну кров людини засобом омолодження.

Відео: РБК-Україна