Таких досліджень немає: Супрун розвінчала міф про корисність лука проти грипу

Колаж РБК-Україна

В. о. міністра дала свої рекомендації, як уберегти дітей від вірусних інфекцій

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун пояснила українцям, що у цибулі немає ніяких протизастудних властивостей. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун повідомила, що багато українців використовують цибулю, як своєрідний оберіг від грипу і простуд. Однак вона пояснила, що не існує жодного дослідження, яке доводило б, що у цибулі є противірусні властивості.

"До мене звернулися стурбовані батьки школярів. Їх цікавить, чи справді розвішування лука в навчальних кабінетах може вберегти дітей від застуди або грипу? Підозрюю, що думка про цибулю, як про своєрідний оберіг від грипу, не рідкісна серед батьків школярів, та і взагалі суспільства. Тому поділюся дослідженнями щодо застосування цибулі під час застуди. Якщо коротко - їх немає. І найбільш ймовірно, коли ви будете шукати інформацію на цю тему, то швидше за все натрапите на інтернет-форуми або статті з журналів, які вас ще більше заплутають", - розповіла в. о. міністра.

Вона зазначила, що існує безліч способів використання цибулі, але жодне з них не має наукового обгрунтування.

"Способів використовувати лук, а іноді і часник, існує дуже багато - їх підвішують в приміщеннях або нарізають і розставляють по кутках. Крім того, багато хто вдається до приготування крапель для носа або просто їдять їх цілими. Всі ці способи не мають під собою належного наукового обґрунтування. І таке використання цибулі не принесе бажаного ефекту захисту", - пояснила Супрун і попередила, що у деяких випадках надмірне використання цибулі може нашкодити.

"Дуже ймовірно, що від споживання цибулини можуть початися печія, дискомфорт у шлунку. Теж саме буде відбуватися і в слизовій носа - сильне роздратування і одночасно збільшення виділень. У тому числі діти дуже чутливі до запаху цибулі. Найбільш ймовірно, що таке профілактичне "меню" не сприятиме процесу", - зазначила в. о. міністра.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Уляна Супрун перерахувала свої рекомендації, які допоможуть мінімізувати ризики захворіти на грип або ГРВІ.

"Вакцинуйтеся від грипу самі і зробіть щеплення і вашій дитині - одне щеплення захищає протягом усього сезону грипу, адже допоможе сформувати імунітет проти вірусу. Нагадуйте дітям про правила гігієни, особливо важливо ретельно мити руки. Завжди провітрюйте приміщення і, по можливості проводьте більше часу з дітьми на свіжому повітрі. Збалансоване харчування, повноцінний сон та достатній рівень фізичної активності - також ефективна профілактика хвороб. Якщо дитина захворіла - залишіться вдома і проконсультуйтеся з вашим сімейним лікарем по лікуванню. Цибулю і часник залиште для смачних і поживних страв і вживайте їх тільки як частину збалансованого харчування. А дітям краще запропонуйте теплий чай з малиною", - порекомендувала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, як захистити організм від кишкової інфекції.

А також розповідали про те, що Супрун попередила про небезпеку смартфонів.

Відео: РБК-Україна