Для свежей и красивой кожи лица: увлажняющая огуречная маска

Какими бы шикарными не были новейшие косметические средства, а чудеса природы никто не отменял. Овощи, выращенные на свежем воздухе, пропитанные солнечным теплом и умытые дождевой водой, вобрали в себя только самые лучшие природные дары. Маска из огурцов – отличный способ вернуть коже лица свежий и здоровый вид, пишет бьюти-блогер Марина на своей страничке "Домашний косметолог".

Огурец для кожи лица очень полезен, маски на его основе дают моментальный эффект. После их применения кожа сразу становится свежей, гладкой и очень увлажнённой. Кроме того, в составе маски из огурцов для лица нет раздражающих компонентов, поэтому её можно без опасений накладывать на область вокруг глаз.



Огурец на 95% состоит из воды, потому прекрасно смягчает и увлажняет кожу. Оставшиеся 5% состава настоящая сокровищница микроэлементов, способных сотворить волшебство.

Полезные вещества огурца оказывают крайне благотворный эффект на разные типы кожи, потому ведущие косметологи рекомендуют наносить огуречные маски на лицо регулярно.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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1/2 свежего огурца ( среднего размера).⠀

1 ст.л.творога.

5 капель витамина Е.



Огурец измельчить с помощью блендера или тёрки, добавить творог и витамин, перемешать до однородного состояния.

Маску равномерно нанести на все лицо, шею, выдержать15 - 20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Иллюстративное фото (pexels.com)



Применение: 3 раза в неделю.

Курс: 1 месяц.



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