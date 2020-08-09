Для свіжої і красивої шкіри обличчя: зволожуюча огіркова маска

Якими б прекрасними не були новітні косметичні засоби, а чудеса природи ніхто не відміняв. Овочі, вирощені на свіжому повітрі, просочені сонячним теплом і вмиті дощовою водою, увібрали в себе лише найкращі природні дари. Маска з огірків – відмінний спосіб повернути шкірі свіжий і здоровий вигляд, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці "Домашній косметолог".

Огірок для шкіри обличчя дуже корисний, маски на його основі дають миттєвий ефект. Після їх застосування шкіра відразу стає свіжою, гладкою і дуже зволоженою. Крім того, у складі маски з огірків для обличчя немає дратівливих компонентів, тому її можна без побоювань накладати на область навколо очей.



Огірок на 95% складається з води, тому чудово пом'якшує і зволожує шкіру. Решта 5% складу справжня скарбниця мікроелементів, здатних створити чарівництво.

Корисні речовини огірка мають вкрай благотворний ефект на різні типи шкіри, тому провідні косметологи рекомендують наносити огіркові маски на обличчя регулярно.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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1/2 свіжого огірка ( середнього розміру).⠀

1 ст. л. сиру.

5 крапель вітаміну Е.



Огірок подрібнити за допомогою блендера або терки, додати сир і вітамін, перемішати до однорідного стану.

Маску рівномірно нанести на все обличчя, шию, витримати15 - 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений уходовый крем.

Ілюстративне фото (pexels.com)



Застосування: 3 рази в тиждень.

Курс: 1 місяць.



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