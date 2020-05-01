Стараюсь не переедать: Екатерина Кухар раскрыла свой рацион питания на карантине

Екатерина Кухар проводит карантин с мужем Александром Стояновым, а также сыном и дочкой. Семейство отправилось на самоизоляцию на даче, так что они наслаждаются свежим воздухом и прогулками. Кроме того, прима-балерина не осталась в стороне и приняла участие в некоторых популярных флешмобах - к примеру, соорудила себе стильный наряд из подушки и одеяла, а также вместе с супругом устроили на видео "экстремальную" зарядку, которую повторили их сын Тимур и дочь Настя.

При этом танцовщице важно не набрать вес и не потерять форму за время вынужденной паузы в выступлениях, так что она тщательно следит за своим рационом, иногда все же позволяя себе вредные вкусности.

Екатерина решила поделиться с поклонниками своим меню на день - может кто-то захочет взять на заметку. Вот приблизительное меню одного дня примы-балерины Екатерины Кухар в период "вынужденных выходных".

Утро

"Прежде всего хочу сказать, что мой рацион питания практически не изменился. Утро я всегда начинаю со стакана теплой воды с лимоном. Затем обязательно чашечка свежесваренного кофе с лимоном и кардамоном. Вчера на завтрак у меня было одно вареное яйцо всмятку и маленькая шоколадная конфетка. Сегодня я завтракала сыром Dorblu, а на десерт была снова одна конфетка.

Фото: Екатерина Кухар рассказала о своем меню (пресс-служба)

День

Дневной перекус состоял из кусочка хлеба со злаками, маслом и щучьей икрой. (Хлеба съедаю максимум один кусочек в день, как правило на завтрак, очень редко на обед). Также кушаю одну чайную ложечку коктейля Амосова (чернослив, инжир, курага, изюм, мед, грецкие орехи, лимон).

На обед – легкий суп, бульон которого готовился на морепродуктах – например, красной рыбе, после добавляем овощи, лук порей, брокколи, стручковую мини кукурузу, спаржу, стручковую фасоль, грибы и цукини, я люблю чтоб они были аль денте, немного хрустели, поэтому грибы и цукини добавляем в самом конце.

Фото: Екатерина Кухар рассказала о своем меню (пресс-служба)

Сейчас с удовольствием во время обеда позволяю себе бокал белого или красного вина.

Фото: Екатерина Кухар рассказала о своем меню (пресс-служба)

Вечер

На ужин предпочитаю овощи, которые могут быть как свежие, так и приготовленные на пару или гриль, а к ним люблю рыбу или морепродукты. Хотя случается, что балую себя хачапури с сыром и мясом или же могу позволить себе жаренную картошечку, классическую пиццу на тонком тесте.

Чего я однозначно не ем на ночь – макароны, торты, особенно не люблю бисквитное тесто. Также стараюсь не переедать, а наоборот после приема пищи оставаться с легким чувством голода. Если Саша мне принесет ароматный французский круасан, я его весь никогда не скушаю, а поделю его на три части и съем только одну из них.

Фото: Екатерина Кухар (пресс-служба)

Вечером люблю травяные чаи, их, как правило, мне делает Саша. Они у него просто волшебные, с имбирем, красным перцем, лаймом, с медом, с мятой, мелиссой, с ромашкой, лавандой или чабрецом", - поделилась знаменитость.

Напомним, Екатерина Кухар впечатлила "экстремальным" трюком с мужем Александром Стояновым, а дети повторили.