Стало известно о лечебных свойства популярного алкогольного напитка

Иллюстративное фото: instagram.com

Целебные свойства имеет вещество хинин, входящий в состав джин-тоника

Некоторые алкогольные напитки имеют статус "лечебных". О целебных свойствах одного из таких чудо-напитков - джин-тоника рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Целебные свойства имеет не джин, а именно безалкогольный тоник, в составе которого есть вещество хинин, которую давно используют в медицине.

"Волшебные" качества хинина открыли еще в XVII веке - им лечили малярию - он и сейчас есть в списке лекарств ВОЗ по лечению неосложненной малярии.

Иллюстративное фото: instagram.com

Напиток изобрели британские офицеры в Индии в начале XIX века - они пили тоник, чтобы не заболеть малярией. Но "лекарство" было очень горьким, поэтому к напитку они добавили воду, сахар, лимон и джин.

По словам Черчилля, этот чудо-напиток спас больше жизней и здравого ума англичан, чем все врачи в империи.

Большинство современных тоников, которые можно купить в магазине, содержат небольшое количество хинина и не столь горькие, как традиционный напиток.

Фото со страницы Ульяны Супрун (facebook.com/ulanasuprun/)

Большинство пользователей поддержали такую "инциативу" исполняющего обязанности министра.

"Алкоголь в небольшом количестве и расслабляет, и успокаивает, и веселит. Таблетки тоже имеют кучу побочек, а психотерапевты дорогие", - поддержала Наталье Ivanenko.

"Я не зря чувствовал, что джин-тоник полезен", - отметил Александр Щеглов.

Скриншот комментариев (facebook.com/ulanasuprun/)

Напомним, ранее мы писали об изобретении безалкогольного виски, который можно будет употреблять за рулем.

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