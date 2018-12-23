Стало відомо про лікувальні властивості популярного алкогольного напою

Ілюстративне фото: instagram.com

Цілющі властивості має речовина хінін, що входить до складу джин-тоніка

Деякі алкогольні напої мають статус "лікувальних". Про цілющі властивості одного з таких диво-напоїв - джин-тоніка розповіла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

Цілющі властивості має не джин, а саме безалкогольний тонік, у складі якого є речовина хінін, яку давно використовують в медицині.

"Чарівні" якості хініну відкрили ще в XVII столітті - ним лікували малярію - він і наразі є в списку ліків ВООЗ по лікуванню неускладненої малярії.

Ілюстративне фото: instagram.com

Напій винайшли британські офіцери в Індії на початку ХІХ століття - вони пили тонік, щоб не захворіти на малярію. Але "ліки" були дуже гіркі, тому до напою вони додали воду, цукор, лимон та джин.

За словами Черчилля, цей диво-напій врятував більше життів та глузду англійців, ніж усі лікарі в імперії.

Більшість сучасних тоніків, які можна купити в магазині, містять невелику кількість хініну та не настільки гіркі, як традиційний напій.

Фото зі сторінки Уляни Супрун (facebook.com/ulanasuprun/)

Більшість користувачів підтримали таку "інціативу" виконувача обов'язків міністра.

"Алкоголь в небольшом количестве и расслабляет, и успокаивает, и веселит. Таблетки тоже имеют кучу побочек, а психотерапевты дорогие", - підтримала Natalya Ivanenko.

"Я не дарма відчував, що джин-тонік корисний", - зауважив Олександр Щеглов.

Скріншот коментарів (facebook.com/ulanasuprun/)

Нагадаємо, раніше ми писали про винайдення безалкогольного віскі, який можна буде вживати за кермом.

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