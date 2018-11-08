Стало известно, как не допустить развитие варикоза в холодную погоду

Фото: РБК-Украина

Желательно делать ежедневную зарядку по утрам и прогуливаться быстрым шагом вечером в течение 30 минут

В холодную погоду повышается риск обострения сосудистых заболеваний и провоцируется их быстрое развитие. Для избежания обострения таких проблем поможет улучшение циркуляции крови, сообщила врач Виктория Савицкая, передает ГолосUA.

Так, чтобы улучшить кровообращение в ногах и избежать чувства тяжести и отечности, рекомендуется регулярно заниматься фитнесом.

Специалист рассказала, что желательно делать ежедневную зарядку по утрам и прогуливаться быстрым шагом вечером в течение 30 минут. Ходьба отлично тонизирует и укрепляет сосуды.

Повседневный рацион очень важен для здоровья и эластичности сосудистой системы. А для хорошего кровообращения в ногах особенно важны некоторые витамины.

"В первую очередь, это витамин D, который укрепляет кости и улучшает состояние мышц, помогая выдерживать нагрузки, благоприятно воздействует на состояние сосудов в целом", - рассказал врач.

Витамин D содержит печень трески, тунец, скумбрия, творог и сыру.

Она отметила, что витамин Е не менее важен. Этот витами благотворно воздействует на свертываемость крови, препятствуя образованию тромбов. Специалист посоветовал ежедневно включать в свой рацион растительные масла, орехи, шпинат.

"И, конечно же, витамин С, который снижает свертываемость крови, не допуская ее опасного сгущения, и улучшает состояние стенок сосудов. Этот витамин содержится во всех цитрусовых и ягодах, киви, шиповнике и особенно много его в квашенной капусте" - рассказала Савицкая.

Также она сообщила, что если ноги постоянно ноют и отекают, рекомендуется приобрести компрессионный трикотаж. Одевать его нужно при усиленных нагрузках – во время зарядки, прогулки, а также во время авиаперелетов и поездок в поезде, либо когда предстоит долгое время находится в одной и той же позе.

Ранее сообщалось, что ученые из Массачусетского технологического института в США узнали способ, как человеку заставить себя заниматься физкультурой.

Также мы писали о том, что медики сообщают, что облегающие джинсы сильно вредят здоровью мужчин.

Напомним, что британские ученые определили минимально допустимую, согласно рекомендациям ВОЗ частоту занятий физическими упражнениями.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина