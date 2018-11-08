Стало известно, как не допустить развитие варикоза в холодную погоду

Желательно делать ежедневную зарядку по утрам и прогуливаться быстрым шагом вечером в течение 30 минут
В холодную погоду повышается риск обострения сосудистых заболеваний и провоцируется их быстрое развитие. Для избежания обострения таких проблем поможет улучшение циркуляции крови, сообщила врач Виктория Савицкая, передает ГолосUA.
Так, чтобы улучшить кровообращение в ногах и избежать чувства тяжести и отечности, рекомендуется регулярно заниматься фитнесом.
Специалист рассказала, что желательно делать ежедневную зарядку по утрам и прогуливаться быстрым шагом вечером в течение 30 минут. Ходьба отлично тонизирует и укрепляет сосуды.
Повседневный рацион очень важен для здоровья и эластичности сосудистой системы. А для хорошего кровообращения в ногах особенно важны некоторые витамины.
"В первую очередь, это витамин D, который укрепляет кости и улучшает состояние мышц, помогая выдерживать нагрузки, благоприятно воздействует на состояние сосудов в целом", - рассказал врач.
Витамин D содержит печень трески, тунец, скумбрия, творог и сыру.
Она отметила, что витамин Е не менее важен. Этот витами благотворно воздействует на свертываемость крови, препятствуя образованию тромбов. Специалист посоветовал ежедневно включать в свой рацион растительные масла, орехи, шпинат.
"И, конечно же, витамин С, который снижает свертываемость крови, не допуская ее опасного сгущения, и улучшает состояние стенок сосудов. Этот витамин содержится во всех цитрусовых и ягодах, киви, шиповнике и особенно много его в квашенной капусте" - рассказала Савицкая.
Также она сообщила, что если ноги постоянно ноют и отекают, рекомендуется приобрести компрессионный трикотаж. Одевать его нужно при усиленных нагрузках – во время зарядки, прогулки, а также во время авиаперелетов и поездок в поезде, либо когда предстоит долгое время находится в одной и той же позе.
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Видео: РБК-Украина