Стало відомо, як не допустити розвиток варикозу в холодну погоду

Фото: РБК-Україна

Бажано робити щоденну зарядку вранці та прогулюватися швидким кроком ввечері протягом 30 хвилин

У холодну погоду підвищується ризик загострення судинних захворювань та провокується їх швидкий розвиток. Для уникнення загострення таких проблем допоможе поліпшення циркуляції крові, повідомила лікар Вікторія Савицька, передає ГолосUA.

Так, щоб поліпшити кровообіг у ногах та уникнути почуття тяжкості і набряклості, рекомендується регулярно займатися фітнесом.

Фахівець розповіла, що бажано робити щоденну зарядку вранці і прогулюватися швидким кроком ввечері протягом 30 хвилин. Ходьба відмінно тонізує і зміцнює судини.

Повсякденний раціон дуже важливий для здоров'я і еластичності судинної системи. А для гарного кровообігу в ногах особливо важливі деякі вітаміни.

"У першу чергу, це вітамін D, який зміцнює кістки і покращує стан м'язів, допомагаючи витримувати навантаження, сприятливо впливає на стан судин в цілому", - розповів лікар.

Вітамін D містить печінка тріски, тунець, скумбрія, сир і сиру.

Вона зазначила, що вітамін Е не менш важливий. Цей вітамін благотворно впливає на згортання крові, перешкоджаючи утворенню тромбів. Фахівець порадив щодня включати в свій раціон рослинні олії, горіхи, шпинат.

"І, звичайно ж, вітамін С, який знижує згортання крові, не допускаючи її небезпечного згущення, і покращує стан стінок судин. Цей вітамін міститься у всіх цитрусових і ягодах, ківі, шипшині і особливо багато його в квашеної капусти" - розповіла Савицька.

Також вона повідомила, що якщо ноги постійно ниють і набрякають, рекомендується придбати компресійний трикотаж. Одягати його потрібно при посилених навантаженнях – під час зарядки, прогулянки, а також під час авіаперельотів і поїздок в поїзді, або коли потрібно тривалий час знаходиться в одній і тій же позі.

Раніше повідомлялося, що вчені з Массачусетського технологічного інституту в США дізналися спосіб, як людині змусити себе займатися фізкультурою.

Також ми писали про те, що медики повідомляють, що облягаючі джинси сильно шкодять здоров'ю чоловіків.

Нагадаємо, що британські вчені визначили мінімально допустиму, згідно з рекомендаціями ВООЗ частоту занять фізичними вправами.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна