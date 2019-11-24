Как сохранить молодость кожи и волос: топ-6 секретов от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила топ-6 рекомендаций, которые помогут дольше оставаться молодой

Любая женщина желает одержать победу над старением и продлить период молодости, сохранить естественную красоту и отстрочить появление морщин. Здоровая, подтянутая кожа, блестящие волосы без седины – мечта каждой представительницы прекрасного пола. Диетолог Елена Кален, которая ранее перечислила продукты для сохранения молодости, поделилась на странице в Instagram anti-age секретами, которые помогут дольше оставаться привлекательной.

Чувствовать себя бодрой и энергичной, замедлить проявления возрастных изменений, сохранить молодость и красоту можно в любом возрасте. ⠀

Ешьте больше продуктов, богатых антиоксидантами

Зеленые овощи и фрукты обеспечат организм суточной дозой антиоксидантов, подарят энергию и бодрость на целый день. Антиоксиданты, которые мы употребляем внутрь, замедляют процессы старения, причем речь идет не только о коже, но и об организме в целом. Свежие овощи и фрукты можно найти в любой сезон: например, яблоки, лаймы, огурцы, шпинат, мята, фенхель, киви.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Еще одна возможность использовать anti-age свойства антиоксидантов — использовать зеленый чай. Причем в борьбе за молодость кожи эффективен как напиток из зеленого чая, так и экстракт чая, который можно найти в антивозрастной косметике.

Употребляйте продукты с жирными кислотами омега-3 — борцами за молодость

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эти кислоты способствуют регенерации клеток, поддерживают эластичность и тонус кожи, а также снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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Наиболее богаты полезными кислотами оливковое масло холодного отжима, морская рыба, а также орехи.

Пейте достаточное количество воды

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Питьевая вода защищает кожу от сухости и обезвоживания, делает ее сияющей, упругой, сохраняет эластичность. Пить воду ежедневно — совет довольно банальный, но очень актуальный: чай, кофе, различные сладкие и бодрящие напитки, которые мы пьем на бегу, стали вытеснять воду из нашего ежедневного рациона.

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Чтобы сделать воду еще более полезной в плане увлажнения кожи, добавьте в нее ломтик лимона и сок, выжатый из свежего огурца, — ваша кожа получит двойную дозу увлажнения!

Пользуйтесь косметикой с витаминами молодости — Е, С, ретинолом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

У профессиональных марок можно найти средства ухода с витаминами, которые можно использовать курсом для омолаживающего эффекта. Чтобы получить видимый эффект, выбирайте в первую очередь сыворотки, а также кремы и маски с витаминами.

Использование косметики с ретинолом дает выраженный anti-age эффект: повышается тонус кожи, улучшается цвет лица, морщины становятся менее глубокими.

Сыворотки с витамином С имеют мощное антиоксидантное действие. Их можно вводить в уход после 25 лет как профилактику старения, после 30-35 лет — для стимуляции синтеза коллагена, укрепления стенок сосудов, борьбы с пигментными пятнами.

Придерживаясь правильного питания, не лишайте себя полезных веществ. Сохранение стройности и здорового веса влияет на обмен веществ и работу гормональной системы.

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Крайне важно не переедать и есть по голоду

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Добавляйте в свой рацион биологически активные вещества, которые не синтезируются в организме самостоятельно, например, омега-3 и омега-6, содержащиеся в растительных маслах и жирной морской рыбе. Отсутствие этих веществ сказывается на состоянии кожи: она становится сухой, дряблой, теряет упругость и раньше стареет.

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Ешьте растительные и животные продукты, в которых содержится бета-каротин и витамин А — "витамин красоты". Без витаминов группы В страдает наша нервная система, возникает кожный зуд и себорея, перхоть, волосы теряют свой блеск и выпадают, появляется преждевременная седина.

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Заботьтесь о молодости волос

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Волосы также подвержены возрастным изменениям: истончение, нарушение структуры, ломкость, потеря объема, выцветание. С возрастом ухудшается выработка коллагена, и волосы и кожа первыми страдают от недостатка этого белка.

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Используйте антивозрастные кондиционеры, маски, несмываемые бальзамы с пометкой "anti-age": в их состав входят жирные кислоты, масла и коллаген, которые заполняют пустоты пористых волос, улучшают их структуру.

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