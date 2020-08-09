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Як зберегти фігуру після схуднення: поради дієтолога

Неділя 09 серпня 2020 08:38
Як зберегти фігуру після схуднення: поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, що робити, щоб утримати потрібну вагу

Якщо найскладніше позаду і ви вже схудли і домоглися бажаної ваги, виникає питання: а як же її утримати? Дієтолог Ольгя Усенко розповіла, як діяти, якщо ви досягли своєї форми і хочете її підтримувати без подальшого зниження ваги.

Як зберегти фігуру після схуднення:

Що ми залишаємо так само як і при схудненні? Суть схуднення лежить в основі швидкості ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ, і якщо ти досягла потрібного результату, то тобі можна дозволяти трохи більше, ніж на схуднення, але категорично не можна уповільнити обмінні процеси.

А для цього ми:

  • воду п'ємо
  • снідаємо протягом години після пробудження
  • тренування ніхто не відміняв
  • все їмо з овочами
  • вечеря до 19:00
  • вечерю робимо найлегшим прийомом їжі
  • вершкові соуси соуси в цілому прибираємо

Як зберегти фігуру після схуднення: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Що ж може відрізнятися в раціоні на підтримці та схудненні:

  • складність страв. на схудненні - чим простіше, тим краще, на підтримці ми можемо дозволити собі замість сиру - СИРНИКИ, замість шматочка м'яса - КОТЛЕТКУ; правильну піцу на томатному соусі ми теж можемо собі дозволити, але з овочевим салатом, суші і роли теж можна
  • частіше можна балувати себе правильним смачненьким або рідко можна неправильне смачненьке
  • порція на підтримці може бути трохи більше, ніж на схудненні з дефіцитом

Як зберегти фігуру після схуднення: поради дієтолога

Як зберегти фігуру після схуднення: поради дієтологаІлюстративне фото (pexels.com)

Але якщо дивитися глобально ПРАВИЛЬНЕ РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ, яке ми використовуємо для схуднення, це точно таке ж харчування, що і для підтримки. Адже коли ви приходите в хорошу форму і далі не міняєте Калорійність раціону, то ця Калорійність підходить для вашої підтримки.

Середня хороша калорійність для підтримки в нашому сидячому способі життя (коли вже немає зайвої ваги у вас) 1600-1700 ккал.

І цю ж калорійність ми використовуємо для схуднення з гаком 1500-1600 в середньому.

Якщо вага менше 60 кг, там калорійність може бути менше. Але наїдати по 2000 калорій тільки тому, що ви потренувалися вранці і спалили на 200 калорій за день більше, не потрібно.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала сім продуктів для красивого волосся.

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